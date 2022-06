U noći na utorak na autocesti A-1 na Svetom Roku jedno vozilo kretalo se u suprotnom smjeru. Kako je objavila PU ličko-senjska, radilo se o 37-godišnjaku iz Gospića kojeg se sumnjiči da je u vremenu od 1,17 sati do 1,28 sati na autocesti A-1 teško kršio propise o sigurnosti prometa na cestama i ugrozio druge sudionike u prometu.

Naime on je od čvora Sveti Rok do južnog portala tunela Sveti Rok upravljao osobnim automobilom njemačke nacionalne oznake, iz smjera sjevera u smjeru juga suprotnom kolničkom trakom, tj. onom trakom koja je namijenjena za promet vozila iz smjera juga u smjeru sjevera. On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave ličko-senjske, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Zaustavili ga vatrogasci, ali brzo pobjegao

RTL je u posjednu snimke na kojoj se može vidjeti kako su ga vatrogasci zaustavili te je na njihovu naredbu skrenuo na parkiralište kraj tunela. Nakon razgovora s vatrogascima, vozač se okrenuo i pobjegao natrag kroz tunel u smjeru sjevera, ovoga puta vozeći u pravom smjeru.

O svemu je obaviještena policija koja ga je zaustavila i uhitila na autocesti. Vozač je autocestom u pogrešnom smjeru vozio punih 11 minuta. Kako doznaje Jutarnji list, radi se o 37-godišnjem T.F., starom poznaniku policije koji je serijski počinitelj raznih prekršaja, a sudjelovao je i u tučnjavama i remećenju javnog reda. Prije godinu i pol dana, nakon svađe u jednom kafiću u Otočcu, propucan je iz pištolja. S teškim i po životnim ozljedama prebačen je u ogulinsku, potom u karlovačku bolnicu, gdje su mu liječnici spasili život.