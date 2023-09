Nakon nesreće na Žitnjaku u kojoj je život izgubila devetogodišnja djevojčica, Jutarnji list donosi dio iskaza koji je vozač dao tužiteljima. Naime, vozač izražava žaljenje te govori da je dobio prijetnje od obitelji preminule djevojčice. Vozač kamiona je zaposlenik tvrtke za prikupljanje otpada te je u kobnom trenutku, oko 12.34 sati, vozeći se zapadnim kolničkim trakom Ulice Žitnjak u smjeru juga, kod kućnog broja 61 naletio na školarku.

Iskaz vozača

"U šoku sam. Prestrašno je to što se dogodilo, vjerujte mi. Iskreno mi je žao. I sam imam djecu njezine dobi koja idu u školu i to mi je užas. Ta cesta je uska, a curica mi je došla pred kamion iznenada. Stao sam i odmah istrčao pokušavajući joj pomoći. Brzo su došli i doktor i sestra iz obližnjeg Doma zdravlja. Nažalost, nije išlo, a rodbina curice mi je prijetila na mjestu nesreće", kazao je u tužiteljstvu na ispitivanju 45-godišnji vozač kamiona, koji je u Ulici Žitnjak prošlog petka u 12.34 sati kamionom za prikupljanje otpada na zebri udario školarku.

Prema tahografu, na djevojčicu je naletio brzinom od 40 km/h, a tragovi kočenja nisu pronađeni. Vozač je prošao alkotest.

"Tog dana sam radio i oko 12 sati sam krenuo prema sjedištu tvrtke na Žitnjaku kako bih napravio pauzu. Vozio sam se trasom koju jako dobro poznajem kao i cijeli taj dio grada jer živim u blizini. Bio sam koncentriran na promet i nisam razgovarao na mobitel. Ali ja tu malenu naprosto vidio nisam kad je istrčala na kolnik na pješačkom. I neopisivo mi je žao. Od 2017. godine, unazad šest godina, radim kao profesionalni vozač", zaključio je osumnjičeni vozač kamiona kojem prijeti višegodišnji zatvor.

Priopćenje policije

Do tragedije je došlo jer je postupio protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U kobnom trenutku nije se zaustavio u susretu sa školskim autobusom, koji je bio zaustavljen na istočnoj kolničkoj traci za potrebe ulaska i izlaska djece iz autobusa, nego je nastavio vožnju ravno. Pritom je prošao pored prometnih znakova "Stajalište autobusa" i "Obilježeni pješački prijelaz" te dolaskom do kućnog broja 59 iste ulice, propustio se pješačkom prijelazu približiti sigurnosnom brzinom. Uslijed čega je prednjim dijelom teretnog vozila, naletio na djevojčicu koja je prelazila kolnik iza zaustavljenog školskog autobusa i to po obilježenom pješačkom prijelazu, dolazeći vozaču kamiona s lijeve strane. Nesretna curica je na užas svih odbačena na zapadnu kolničku traku gdje je od zadobivenih ozljeda nažalost izdahnula. Na jednoj od nadzornih kamera vidi se kako djevojčica pretrčava kolnik.

A policija je izvanrednim tehničkim pregledom vozila nakon nesreće utvrdila da kamionu nisu bile ispravne kočnice.

Oglasio se i Grad Zagreb

Grad Zagreb je na dionici koja spaja naseljena mjesta od Petruševca do Resnika uspostavio prometnu regulaciju s nizom mjera koje služe usporavanju motornog prometa. U Ulici Žitnjak na potezu dugom oko 2,5 km postavljeno je osam uzdignutih ploha, brzina prometa prometnim znakovima spuštena je na 40 km/h, a na pojedinim dionicama i na 30 km/h uz znakove upozorenja na djecu na kolniku, dok je uz to uspostavljena i zabrana prometa motornim vozilima ukupne mase iznad 7,5 tona (iznimke za vozila pojedinih tvrtki vrijedile su do 8. listopada 2013. godine, a ne 2023. godine kako je PUZ naveo u svojem priopćenju, što je jasno vidljivo na dopunskim pločama koje se nalaze ispod prometnog znaka).

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion usmrtio 9-godišnju djevojčicu, imao je neispravne kočnice. Koliko je takvih vozila u Hrvatskoj

Lokacija koju PUZ spominje u svojem priopćenju ispred kbr. 28-30 je 500 metara udaljena od mjesta na kojem se dogodila nesreća. Manje od 100 metara od te lokacije uspostavljena je uzdignuta ploha temeljem rješenja nadležnog gradskog ureda. Napominjemo kako je analiza prometnih nezgoda PUZ-a jedan od parametara koji nadležni gradski ured koristi za procjenu osnovanosti zahtjeva za usporavanjem prometa pri čemu dostavljena analiza nije upućivala na potrebu postavljanja uzdignute plohe, no ona je svejedno postavljena u neposrednoj blizini.

Grad Zagreb će nastaviti provoditi aktivnosti na podizanju sigurnosti prometa na cestama, no jedino policija ima ovlasti nadzirati poštuju li se doista ograničenja i zabrane koje grad uspostavlja prometnom signalizacijom, kažu za Danas.hr.

Prije svega, izražavamo sućut obitelji tragično stradale djevojčice. Gubitak njenog mladog života potresao je cijelu Hrvatsku.