Vozač autom naletio na dijete: Policija provodi očevid

Dijete je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u mjestu Vojakovac kod Križevaca utorak navečer, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.

Na njega je automobilom naletio 73-godišnji vozač kod kojeg nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Djetetu je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid kako bi rasvijetlila detalje nesreće.

