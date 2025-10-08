Vozač autom naletio na dijete: Policija provodi očevid

UŽAS KOD KRIŽEVACA /

Foto: Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell

Djetetu je pružena liječnička pomoć

8.10.2025.
7:18
Dunja Stanković
Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell
Dijete je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u mjestu Vojakovac kod Križevaca utorak navečer, izvijestila je koprivničko-križevačka policija. 

Na njega je automobilom naletio 73-godišnji vozač kod kojeg nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. 

Djetetu je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid kako bi rasvijetlila detalje nesreće. 

