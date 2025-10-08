Vozač autom naletio na dijete: Policija provodi očevid

GARANTIRA SREĆU /
Djetetu je pružena liječnička pomoć
Dijete je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u mjestu Vojakovac kod Križevaca utorak navečer, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.
Na njega je automobilom naletio 73-godišnji vozač kod kojeg nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.
Djetetu je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid kako bi rasvijetlila detalje nesreće.
