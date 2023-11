Dijete na koje je prije pet dana vozač naletio autom, u srijedu je nažalost preminulo od posljedica ozljeda zadobivenih u nesreći. Vozač je prošlog četvrtka ujutro naletio na dječaka koji je bio na električnom romobilu u Stupovači kod Kutine na obilježenom pješačkom prijelazu. Iako je dijete prevezeno u Opću bolnicu Sisak, nakon pet dana borbe za život, mališan je ipak preminuo.

"Imam same pohvale za malog. Dolazi iz jako dobre obitelji. Bio je jako lijepo odgojen i uvijek je sve poštovao. To mi se uvijek sviđalo kod njega. Nije bilo bitno je li osoba starija ili njegov prijatelj, on je svakom uvijek pristupio s poštovanjem. Bio je borac. Na našim natjecanjima nikada nije gubio i sve je dao od sebe. Nadali smo se da će se uspjeti izboriti se i vratiti se zdrav i jači nego prije. Hitnoj je trebalo jako dugo da dođe do njega. Bio je dugo bez kisika. Nadali smo se. Svi smo shrvani. Cijelo selo je u muku. Ne mogu si ni zamisliti kako je obitelji kad je nama ovako. Izgubili su svog malog dječaka jedinca", rekao je za 24sata Miroslav Komlenović, predsjednik DVD-a Stupovača čiji je član bio dječak.

' Nadam se da će barem kod škole staviti semafor '

Predsjednik DVD-a opisao je to križanje koje je poznato kao 'prijelaz smrti'.

"Prelazio je zebru s društvom. Zebra je u blizini škole i mi oduvijek kažemo da je to 'prijelaz smrti'. Tu svakodnevno prijeđe cestu jako puno djece. Išao je s prijateljima i oni su svi prešli cestu bez problema. Rekli su mu da može i on, da nema auta. Nitko nije mogao znati da će se auto u tom trenu tolikom snagom zaletjeti. Promet je tu i za nas vozače jako grozan. Nadam se da će barem kod škole staviti semafor", rekao je Komlenović.

