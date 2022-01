Osoba koja se nalazi na čelu ekipe koja već 14 dana traga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27) u Beogradu je pukovnik policije Vaso Kobac. On je bio jedan od ključnih svjedoka protiv Milorada Ulemeka Legije i njegove Jedinice za specijalne operacije (JSO, odnosno "Crvene beretke").

Kobac je podrijetlom s Korduna i izniman je profesionalac koji je 14 godina radio u Odjelu za krvne delikte beogradske policije, a u Odjelu za potrage proveo je 16 godina. Trebao je otići u mirovinu, no vraćen je u službu kako bi, među ostalim, pomogao kolegama u potrazi za nestalim Matejem.

Vraćen iz mirovine

"U mirovinu je trebao otići 31. prosinca prošle godine, ali je vraćen na šest mjeseci, između ostalog, da svojim iskustvom pomogne kolegama u potrazi za Perišem. Učinjeno je sve što je do sada trebalo napraviti, a on je to prezentirao svojim kolegama iz Hrvatske.

Prikazane su im sve snimke kamera iz objekata u blizini kluba 'Gotik', gdje je mladić posljednji put viđen 31. prosinca. Također, predočeni su im rezultati poligrafskog testiranja šestorice Matejevih prijatelja, izjave svjedoka i djelatnika kluba, kao i podaci o tome gdje se zadnji put nalazio telefon nestale osobe i trenutnoj potrazi za Savom i Dunavom", kazao je izvor upućen u istragu za srpski portal Republika.

Otac nestalog Mateja, Nenad Periš potvrdio je hrvatskim medijima da se sastao s pukovnikom, koji mu o sinu, nažalost, nije mogao reći ništa novo.

"Vaso je tijekom svoje karijere vodio vrlo ozbiljne istrage, uključujući i ubojstvo Ivana Stambolića, koji je nestao 25. kolovoza 2000. U svom svjedočenju pred Specijalnim sudom 9. lipnja 2005. rekao je da je njegov tim na lokaciju na Fruškoj gori, gdje je Stambolić ubijen i pokopan, odveo pripadnik SAJ-a (Specijalna antiteroristička jedinica Srbije) Nenad Šare, bivši tjelohranitelj Milorada Ulemeka Legije i svjedok suradnik. Kobac je ispitao Šarea, koji nakon Đinđićeva ubojstva nije prošao poligraf, a potom priznao sudjelovanje u otmici Stambolića", kazao je Vasin dugogodišnji prijatelj i kolega.

Sudjelovao u značajnim akcijama srpske policije

Kobac je kao iskusan operativac uzeo je ključnu izjavu od pripadnika JSO, Duška Maričića Gumara koji je potkrijepio kaznenu prijavu za ubojstvo pripadnika SPO-a kamionom na Ibarskoj magistrali.

Zahvaljujući njemu Gumar i Leonid Milivojević osuđeni su na 30 godina, a Nenad Bujošević na 35 godina zatvora.

"Uzeo je i prvu izjavu od Branislava Bezarevića u sklopu istrage o Đinđićevom ubojstvu. Posao na tom slučaju i pisanje izvješća kasnije je dovršio SBPOK, a bivši djelatnik Bezbjednosno-informativne agencije osuđen je na 30 godina jer je "Zemunu" davao informacije o kretanju premijera. Dakle, nema jačeg slučaja u kojem Vaso nije sudjelovao", istaknuo je izvor za Republiku.

U jednom od rijetkih razgovora za medije Kobac je pojasnio specifičnosti istrage o nestancima i proceduru koja je prati.

"Nema operativca koji bi ovaj posao obavio bolje od njega", zaključio je sugovornik za srpski portal.