VLAK NALETIO NA AUTOMOBIL U KOJEM SU BILI RODITELJI S DJETETOM: ‘Svi su OK, ali su potreseni’

Danas ujutro je kod Gračaca na pružnom prijelazu došlo do prometne nesreće nakon što je vlak naletio na automobil u kojemu su bile tri osobe, među kojima i dijete. Srećom, nitko nije ozlijeđen, javlja Dnevnik.hr. Mislav Sajko, jedan od putnika iz vlaka koji je u jutarnjim satima krenuo iz Splita za Zagreb, rekao je da je vlak u trenutku udara ”malo poskočio”.

“Nitko iz kombija nije ozlijeđen, a bilo ih je troje – vozač, njegova žena i dijete. Svi su OK, ali potreseni. Čovjek je stajao kraj auta. Rekao nam je da je on lupio u vlak. Pitao sam ga je li sve OK. Rekao je da jest, ali vidi se na njemu da je potresen”, dodao je Mislav.

U vlaku su bila 33 putnika i troje zaposlenika HŽ-a te su u 13:30 autobusima nastavili put prema Zagrebu. Mislav je rekao da su putnici, dok su čekali autobuse u vlaku, dobili boce s vodom.