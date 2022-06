Bivši gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović uhićen je u utorak ujutro u akciji policije koja provodi pretrage na više lokacija na petrinjskom području, među ostalim i u kući bivšeg gradonačelnika. Informaciju o uhićenju medijima je potvrdio Dumbovićev odvjetnik Dražen Ivanić.

Uhićen je bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović i njegov sin

Sumnja se na pogodovanje tvrtkama u vlasništvu njegove obitelji u trenucima kada je Dumbović bio gradonačelnik Petrinje

USKOK će nakon ispitivanja donijeti odluku o daljnjem postupanju

U nastavku pratite sve oko uhićenja iz minute u minutu:

Odvjetnik: Oni se neće braniti šutnjom

11.03 - "Obrana jednog i drugog će biti aktivna i ove sumnje smatramo potpuno neosnovanima", rekao je odvjetnik obitelji Dumbović i objasnio da to znači kako se oni neće braniti šutnjom.

"Tu je sad upitno što sve od dokaznih radnju USKOK misli provoditi, današnji dan bit će potrošen na pretrage domova, poslovnih prostora, automobila i traženje dokaza koji potvrđuju ovu sumnju da je nastalo kazneno djelo", dodao je Dražen Ivanić.

Što zasad znamo o slučaju?

10.50 - Žestoko je u Petrinji, policija je upala u više kuća, ne samo onu uhićenog bivšeg gradonačelnika Darinka Dumbovića. Pregled čitavog ovog slučaja pročitajte OVDJE.

Kekin: Više nitko nije začuđen, uhićenja su kao vremenska prognoza

10.42 - Uhićenje bivšeg petrinjskog gradonačelnika komentirali su za N1 u Hrvatskom saboru.

"Nitko više nije začuđen. To je priča koja se ponavlja iz dana u dan. To je nama vijest kao vremenska prognoza, da je negdje uhićen neki korumpirani HDZ-ovac. On je reformist, to su te reforme. Svaki dan o tome slušamo, ne mogu reći da sam iznenađena", rekla je saborska zastupnica Zeleno-lijeve koalicije, Ivana Kekin.

"Svakoga tko se ogriješio o zakon treba sankcionirati, o tome nema dvojbe. Često imamo spektakularne akcije uhićenja i to kod ljudi stvara dojam da se nešto događa, a kasnije to završava oslobađajućom presudom", rekao je šef SDP-a, Peđa Grbin.

Dumbović će danas biti predan u pritvor

10.38 - Nakon informacije da je bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović uhićen u utorak ujutro Uskok i policija potvrdili su, ne navodeći detalje, da su "uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat kriminalističkog istraživanja" kaznenih djela protiv službene dužnosti. "Navedene radnje provode se na području više županija i odnose se na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti", priopćio je Uskok, dodajući da akciju provede u suradnji s PNUSKOK-om i sisačko-moslavačkom policijom.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju te pravodobno obavijestiti javnost. Informaciju o uhićenju medijima je potvrdio Dumbovićev odvjetnik Dražen Ivanić. Prema pisanu medija Dumbović se našao u središtu pažnje nakon što je otkriveno kako će i tvrtka njegovog sina graditi zamjenske zidane kuće na Banovini nakon razornog potresa krajem 2020.

Policija je objavila da je realizacija kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u kaznena djela protiv službene dužnosti započela u jutarnjim satima na sisačko-moslavačkom, zagrebačkom i istarskom području. Osumnjičeni će tijekom današnjeg dana biti predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kažu u policiji.

Dumbovićev odvjetnik: Optužen je za pogodovanje sinovoj tvrtki

10.25 - "Optužen je za pogodovanje sinovoj tvrtki. Uhićen je on i za sada Darko (Dumbovićev sin, op.a.), ne znam je li još netko uhićen. To je jedna opća optužnica zbog pogodovanja, u tijeku su istražne radnje. Upravo je u tijeku pretraga njegovog doma, a pretražuje se i Darkov dom. Oni će danas biti prepraćeni u PU Sisak, nakon toga vjerojatno u Zagreb. Očekujem da će sutra biti saslušanje na Uskoku u Zagrebu", rekao je za Index Dražen Ivanić, Dumobovićev odvjetnik.

Zašto je uhićen Dumbović

10.12 - Prema pisanu medija Dumbović se našao u središtu pažnje nakon što je otkriveno kako će i tvrtka njegovog sina graditi zamjenske zidane kuće na Banovini nakon razornog potresa krajem 2020.

24sata piše da je još u kolovozu prošle godine se doznalo da istražitelji po nalogu USKOK-a provjeravaju petrinjsku gradsku upravu, odnosno to kome je Dumbović kao gradonačelnik dijelio novac prikupljen donacijama za obnovu. Pod povećalom je bila i tvrtka Titan Commerce, u vlasništvu Dumbovićeva sina Darka. Ta je tvrtka često surađivala s Gradom i gradskim tvrtkama. Navodno je tijekom 2021. tri puta direktnom pogodbom od Grada dobila dva milijuna kuna vrijedne poslove. Dumbović je prije šest godina tvrtki prodao i gradsko zemljište te maknuo zabilježbu da se ono mora vratiti Gradu ako tvrtka ne započne djelatnost u roku od dvije godine. Bivši je gradonačelnik sve demantirao, no zna se da je direktno imenovao direktore gradskih tvrtki koji su od Titan Commercea naručivali poslove.

USKOK: Nakon ispitivanja donijet ćemo odluku o daljnjem postupanju

10.11 ''Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om i PU sisačko-moslavačkom. Navedene radnje provode se na području više županija i odnose se na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost'', priopćili su iz USKOK-a.

Policija: Sumnja se na kazneno djelo protiv službene dužnosti

10.10 O svemu se oglasila i policija: "Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u suradnji s policijskim službenicima Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, i u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. Realizacija ovog kriminalističkog istraživanja je započela u jutarnjim satima na području Policijske uprave sisačko-moslavačke, Policijske uprave zagrebačke i PU istarske te će se tijekom dana provoditi dokazne radnje. Osumnjičeni će tijekom današnjeg dana biti predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta", priopćili su.