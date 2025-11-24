FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ŠIRI SE SMRAD' /

Vatra guta kuću u Zagrebu, vatrogasci na terenu: 'Čule su se eksplozije'

Vatra guta kuću u Zagrebu, vatrogasci na terenu: 'Čule su se eksplozije'
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Gore dva drvena objekta s nadstrešnicom u Ulici Okrugljak

24.11.2025.
23:30
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nešto prije 22 sata buknuo je požar na kući blizu zagrebačkog Mihaljevca s kojim se bore zagrebački vatrogasci, a na terenu je i policija. 

Požar je već bio u razbuktaloj fazi kada su vatrogasci stigli na teren, javljaju 24 sata. 

Gore dva drvena objekta s nadstrešnicom u Ulici Okrugljak, u kojima nasreću nije bilo ljudi. 

Svjedoci tvrde da su se čule eksplozije i da se širi smrad paljevine. 

Velika buktinja je vidljiva iz drugih dijelova grada pa su zabrinuti građani alarmirali hitne službe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Iz prve ruke otkrivamo zašto požar u Vjesniku nema veze s 'Urbexom': 'Postoje dva pravila...'

PožarVatrogasciZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'ŠIRI SE SMRAD' /
Vatra guta kuću u Zagrebu, vatrogasci na terenu: 'Čule su se eksplozije'