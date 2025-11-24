Vatra guta kuću u Zagrebu, vatrogasci na terenu: 'Čule su se eksplozije'

Nešto prije 22 sata buknuo je požar na kući blizu zagrebačkog Mihaljevca s kojim se bore zagrebački vatrogasci, a na terenu je i policija.

Požar je već bio u razbuktaloj fazi kada su vatrogasci stigli na teren, javljaju 24 sata.

Gore dva drvena objekta s nadstrešnicom u Ulici Okrugljak, u kojima nasreću nije bilo ljudi.

Svjedoci tvrde da su se čule eksplozije i da se širi smrad paljevine.

Velika buktinja je vidljiva iz drugih dijelova grada pa su zabrinuti građani alarmirali hitne službe.

