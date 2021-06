Toplinski val u Hrvatskoj je na vrhuncu, a hitne službe danas bilježe povećan broj poziva, ali i intervencija.

Nakon vijesti o maturantici iz Makarske koja se onesvijestila pišući esej iz hrvatskog jezika u trajanju od dva i pol sata, Index doznaje da se u Varaždinu dogodila slična situacija.

Pisali maturu u potkrovlju

Kako je za Index rekla majka maturantice, srednjoškolci su maturu u varaždinskoj Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi pisali u potkrovlju.

"Ne znam zašto, kad su učionice na donjim katovima. U potkrovlju nisu imali klimu. Mojoj kćeri pozlilo je već nakon 20 minuta. Profesorica koja je dežurala zvala je van, no ona je sama rekla da želi nastaviti pisati test i napisala ga je skoro do kraja kad joj je ponovno pozlilo. Pozvali su me iz škole, otišli smo u bolnicu i proveli pet sati u hitnoj internističkoj ambulanti na infuziji i pretragama", ispričala je Đurđica Vodopija za navedeni portal.

"Djetetu je zbog vrućine, pa i stresa, ustanovljeno ubrzano lupanje srca. Imala je vrtoglavicu i dobila tabletu da joj se smiri puls", rekla je Varaždinka.

Majka maturantice je pohvalila nastavno osoblje zbog brze reakcije, no ističe kako joj nije jasno zbog čega se matura piše u takvim uvjetima te se djecu poziva da dođu pred školu puno ranije i na taj način izlažu stajanju na suncu.

Također, ova je varaždinska srednja škola tek jedna od mnogih škola koje još uvijek nemaju klimatizacijske uređaje.