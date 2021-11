Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 39-godišnjaka koji je u 15 godina od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dobio 120 tisuća kuna za dječji doplatak i pronatalitetni dodatak, iako na njih nije imao pravo.

On je u rujnu 2005. godine u HZMO-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava doplatka na dijete (2005.) koji je obnavljao svake godine sve do rođenja drugog djeteta (2010.) kada je podnio zahtjev i za drugo dijete, te ih podnosio sve do 2016. godine kada je podnio zahtjev i za treće dijete (2016.).

Prijavio da živi u očevoj kući

"Tereti ga se da je u zahtjevima neistinito navodio kako stanuje u Makarskoj, u obiteljskoj kući njegova oca, iako je znao da nema stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj već u Bosni i Hercegovini, pa su službenici nadležnog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne sumnjajući u istinitost podataka iz zahtjeva, sukladno zakonskoj odredbi, rješenjem od 12. listopada 2005. priznali pravo na doplatak za prvo dijete od 1. ožujka 2005. pa sve do 20. srpnja 2020. (iznos od 299,34 kune mjesečno) kada je rješenjem od 20. srpnja 2010., počevši od 14. srpnja 2010., priznato pravo na dječji doplatak za dvoje djece u iznosu od 598,68 kuna mjesečno", stoji u priopćenju ODO-a.

"Rješenjem istog broja od 14. studenoga 2016., počevši od 25. listopada 2016., priznato mu je pravo na dječji doplatak za troje djece i pronatalitetni dodatak u ukupnom iznosu od 1.398,02 kune mjesečno; tako da je od 1. ožujka 2005. do 28. veljače 2020., na ime dječjeg doplatka i pronatalitetnog dodatka primio ukupni iznos od 120.229,00 kuna, koji si je pribavio kao nepripadnu imovinsku korist na štetu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje", zaključuje se u priopćenju.