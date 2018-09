GRAĐANE UZNEMIRIO UŽASAN PRIZOR: Na tisuće uginulih riba plovilo potokom u blizini odlagališta otpada

Kod potoka Gliboki kod Koprivnice prolaznike je danas danas uznemirio šokantan i tajanstven prizor tisuće pomrlih riba svih vrsta

Kako doznaje Podravski.hr, nakon što je prolaznike uznemirio neugodan i tajanstveni prizor tisuće pomrlih riba pokraj potoka Gliboki kod Koprivnice, kilometar i pol uzvodno i nizvodno od mosta u Pustakovcu, na teren je izašla ribočuvarska služba Zajednice ribolovnih klubova, a pozvani su i policija i vodopravni inspektor. Inače, u blizini se nalazi odlagalište otpada Piškornica, tako da bi pomor riba mogao biti povezan s tom činjenicom.

“Ovo su strašni prizori. Tisuće komada ribe je uginulo i vjerojatno je to sva riba koja se nalazila na tom području. Tu je i mlađ štuke, a šteta je ogromna. U potoku se svake godine dogodi nekakav pomor ribe i na to nitko ne reagira. No ovakvo nešto još nisam doživio. Pomor ovakvih razmjera je nešto što se do sada nije događalo”, izjavio je za Podravski voditelje ribočuvarske službe Stjepan Blažic.

Odlagalište otpada Piškornica moglo bi biti povezano s pomorom riba

“Napravili smo sve što je u našoj moći. Mi svake godine, ako se dogodi pomor, uzmemo uzorke vode i čuvamo ih, ali institucije baš ne odrade svoj dio posla. Uznemiruje me što je blizu Piškornica. Ne mogu tvrditi da je odlagalište otpada uzrok ovome, ali sve treba provjeriti”, rekao je zabrinuti Blažic i nadodao da se pomor riba nikada do sada nije dogodio u ovakvoj mjeri.

Video snimku prizora možete pogledati ovdje.