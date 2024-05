Hrvatsku je šokirao još jedan slučaj femicida, odnosno ubojstva žene koje se dogodilo u ponedjeljak u večernjim satima u zagrebačkom naselju Blato. Doznajemo da je ubijena majka dvoje maloljetne djece.

Glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti za RTL potvrdila je da je osumnjičeni za mučno ubojstvo muškarac od 48 godina te da je isto godište kao i žrtva. "On je sada u policiji na kirminalisitčkom istraživanju te će potom biti predan pritvorskom nadzorniku. Policija sumnja u kazneno djelo teško ubojstvo žene za koje je nedavno ojačan Kazneni zakon", rekla je Goatti.

Potvrdila je kako je policija dojavu zaprimila u večernjim satima te da su pronašli nož na mjestu događaja. "Odmah po dolasku na teren, policija je zatekla muškarca. Odveden je u prostorije i kriminalističko istraživanje je nastavljeno", rekla je Goatti.

Doznajemo kako je muškarac nesretnoj ženi prerezao vrat.

Inače, ovo je četvrto ubojstvo žene ove godine, tri s područja Zagreba. Goatti je rekla da zagrebačka policija ima stopostotnu učinkovitost u rješavanje takvih kaznenih djela.

"I to je jasna poruka svim potencijalnim počiniteljima. Nažalost, na području PU zagrebačke ove godine imamo tri takva kaznena djela, to su ubojstva u kojima su žrtve s ubojicama bile u bliskom kontaktu. Kazna zatvora za to je minimalno deset godina, a ide i do dugotrajne zakonske kazne", rekla je Goatti.

Otkrila je da su u tri teška ubojstva žena s područja PU zagrebačke koja su počinjena ove godine, ubojice koristile hladno oružje, odnosno nož, dok je u jednom ubojica koristio vatreno oružje. Goatti je stoga još jednom podsjetila na akciju povrata nezakonitog oružja.

