Užas na odmorištu kod Đakova! Iz kamiona izvukli mrtvog vozača: 'Ovo nam je prvi put'

Vatrogasci DVD-a Đakovo u srijedu navečer zatekli su beživotno tijelo muškarca na odmorištu Ivandvor. Oko 19.40 sati vatrogasci su prilimili dojavu da je vozač kamiona preminuo u svome vozilu, javlja SiB.

“Za vrijeme stanke, vozač kamiona preminuo je i pozvani smo pomoći pri njegovu izvlačenju radi nezgodnog položaja, odnosno visoke kabine“, pojasnio je za SiB.hr zapovjednik DVD-a Đakovo Ivan Klemen.

Nesretnog vozača, navode, pronašli su djelatnici tamošnje benzinske crpke. Koliko mu je poznato, djelatnici tvrtke u kojoj je radio shvatili su da s odmorišta nije krenuo duže vrijeme.

Rijedak slučaj za vatrogasce

Nakon što se nije javio niti na telefon, nazvali su benzinsku crpku i zamolili da provjere što je s vozačem. Nažalost, odmah je bilo jasno da je vozač preminuo.

Nije poznato za koju je tvrtku radio preminuli vozač, a zapovjednik Klemen dodaje da je DVD-u Đakovo ovo prva intervencija takve vrste.

