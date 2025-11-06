FREEMAIL
ŠOK NA PARKINGU /

Užas na odmorištu kod Đakova! Iz kamiona izvukli mrtvog vozača: 'Ovo nam je prvi put'

Užas na odmorištu kod Đakova! Iz kamiona izvukli mrtvog vozača: 'Ovo nam je prvi put'
Foto: Google Maps

Nesretnog vozača, navode, pronašli su djelatnici tamošnje benzinske crpke

6.11.2025.
8:36
danas.hr
Google Maps
Vatrogasci DVD-a Đakovo u srijedu navečer zatekli su beživotno tijelo muškarca na odmorištu Ivandvor. Oko 19.40 sati vatrogasci su prilimili dojavu da je vozač kamiona preminuo u svome vozilu, javlja SiB.

“Za vrijeme stanke, vozač kamiona preminuo je i pozvani smo pomoći pri njegovu izvlačenju radi nezgodnog položaja, odnosno visoke kabine“, pojasnio je za SiB.hr zapovjednik DVD-a Đakovo Ivan Klemen.

Nesretnog vozača, navode, pronašli su djelatnici tamošnje benzinske crpke. Koliko mu je poznato, djelatnici tvrtke u kojoj je radio shvatili su da s odmorišta nije krenuo duže vrijeme.

Rijedak slučaj za vatrogasce

Nakon što se nije javio niti na telefon, nazvali su benzinsku crpku i zamolili da provjere što je s vozačem. Nažalost, odmah je bilo jasno da je vozač preminuo.

Nije poznato za koju je tvrtku radio preminuli vozač, a zapovjednik Klemen dodaje da je DVD-u Đakovo ovo prva intervencija takve vrste.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

ĐakovoPronađeno TijeloVozac KamionaOdmorište
