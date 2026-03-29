Užas kod Mošćeničke Drage: Motociklist udario u auto i poginuo, motocikl se zapalio i potpuno izgorio

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 19.25 sati na državnoj cesti DC-66 kod Mošćeničke Drage smrtno je stradao 50-godišnji motociklist, izvijestila je PU primorsko-goranska.

"Do prometne nesreće došlo je kada vozač motocikla riječkih registracijskih oznaka, krećući se iz smjera Brseča u smjeru Opatije, u zavoju nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad vozilom i prešao u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje je udario u osobno vozilo pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač", kažu u policiji.

Poginuo na mjestu nesreće

Uslijed udara motocikl se zapalio i u potpunosti izgorio, a vozač je odbačen izvan kolnika u travnato-kameniti usjek ispod razine ceste te je preminuo na mjestu nesreće.

U prometnoj nesreći sudjelovali su vozač osobnog vozila i dvije putnice, koji nisu ozlijeđeni.

Očevid je obavljen u nazočnosti zamjenice županijske državne odvjetnice, a za vrijeme njegova trajanja promet je bio u potpunosti zatvoren od 19.25 do 22.31 sati, nakon čega se do 22.50 sati odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom.