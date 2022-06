Novi detalji tragedije u Biogradu na moru:

Maloljetnik koji se u ranim poslijepodnevnim satima utopio u Biogradu na moru bio je učenik iz srednje škole u Glini, a u tom je mjestu boravio u sklopu ekskurzije.

Policija je objavila detalje tragedije u satima predvečerja.

U petak u poslijepodnevnim satima utopio se maloljetnik na plaži Soline kod Biograda, izvijestila je PU zadarska.

Očevidom je utvrđeno kako je danas oko 13.30 sati u Biogradu ispred plaže Soline dječak u moru plivao s prijateljima i nakon nekog vremena odlučio se vratiti sam na obalu.

Ubrzo je pronađen na površini mora u besvjesnom stanju, a drugi kupači su ga odmah iznijeli na obalu gdje mu je pružena pomoć do dolaska Hitne.

Unatoč pruženoj pomoći, maloljetnik je preminuo. Pregledom mrtvozornika na tijelu nisu pronađeni tragovi koji upućuju na kazneno djelo, objavila je policija.

Spašavanje je trajalo dugo, ali dječaku nije bilo spasa

Student medicine Lukas bio je među kupalima koji su pokušali pomoći dječaku, piše Zadarski.hr.

“Išao je plivati do bijelih plutača zajedno s prijateljima i na pola puta je stao. Vjerojatno je krenuo natrag na obalu kada mu je pozlilo. Čuo sam da je jedan čovjek koji je sjedio uz obalu to primijetio te skočio u more i povukao ga na obalu”, kazao je student koji je čuo komešanje te požurio vidjeti o čemu se radi.

“Netko je spominjao defibrilator i obzirom da sam student na 6. godini medicine, pohitao sam tamo da pomognem u reanimaciji. Jedna medicinska sestra također se našla tamo, ona je obavila najveći dio posla, učinili smo sve što smo mogli. I njegova nastavnica je čitavo vrijeme bila tamo. Svi su bili jako potreseni, ali nažalost, unatoč dugotrajnim naporima, ništa se nije moglo učiniti, a pokušali smo doslovno sve što smo mogli”, dodao je mladić za Zadarski.hr.

DORH je naložio obdukciju, iako mrtvozornik nije uočio tragove koji bi upućivali na kazneno djelo.

Učenik je išao u prvi razred gimnazije

24sata je ranije doznao kako se radi o učeniku srednje škole Glina, a kontaktirali su i ravnateljicu.

“Zvala me razrednica, u šoku sam iskreno, ne mogu pričati. Samo mogu reći da je učenik naše škole i da ide u prvi razred gimnazije”, rekla je ravnateljica Srednje škole Glina Marija Margušić-Novosel.

Gradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić je ranije komentirala tragediju. “Ovo je strašna tragedija za cijelu Glinu, danas smo otkazali sve svečanosti koje smo imali u gradu. Dječak je išao u prvi razred gimnazije u Glini. Policija je obavijestila roditelje. Danas ujutro su otišli na izlet i onda ovakva tragedija. Moj muž je dječaku bio učitelj u osnovnoj školi i za njega ima samo riječi hvale, bio je miran i dobar mladić. Svi smo u šoku”, rekla je za 24sata.