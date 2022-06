Tek rođeno dijete ostavila je u mađarskom vinogradu i pobjegla u Osijek. Potom se prijavila u bolnicu, a kada su liječnici shvatili što se dogodilo, odmah su alarmirali mađarsku policiju.

Iako su informacije koje je davala 31-godišnja majka bile kontradiktorne, Mađari su u rekordnom roku pronašli djevojčicu tešku 2 kilograma kojoj je, u trenutku njihovog dolaska srce još kucalo, javlja RTL.

Djevojčica bila pothlađena, preminula u bolnici

"Oko 11 sati ujutro na mjestu događaja pronašli smo nered, prljavštinu i komadiće posteljice. Tražili smo i dodatne snage na terenu, pa smo u potragu uključili i potražne pse", kazao je Miklos Angyal, glavni istražitelj mađarske policije.

Helikopterom hitne pomoći bebu su prevezli u bolnicu, no ubrzo je preminula.

"Prema našim informacijama, dijete je na otvorenom provelo više od 24 sata bez nadzora. Djevojčica je bila pothlađena, izmjerili smo stvarno nisku tjelesnu temperaturu. Sve je to brzo dovelo do dehidracije i do niske razine zasićenosti šećerom, te je dijete postepeno ostalo bez kisika. Bilo je i ozljeda, i sve je to očito dodatno pogoršalo stanje djevojčice.", kazala je pedijatrica Maria Szasz.

Što je 31-godišnjakinju iz Baranje potaklo da ostavi vlastito dijete u vinogradu, policija tek treba utvrditi.