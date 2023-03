Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uhićen je u srijedu s troje policajaca i još dvije osumnjičene osobe.

Dekanić je uoči prošlog Uskrsa sudjelovao u prometnoj nesreći u Cerni, između Vinkovaca i Županje. I dok je on tvrdio da je bio tek suvozač, kao što je zaključeno i u policijskom izvješću, mediji su prenosili tvrdnje svjedoka da je Dekanić nesreću izazvao kao vozač u službenom automobilu.

Kazao je i da je siguran da će istraga koja je potom pokrenuta potvrditi njegove riječi te da njegova ostavka nije na stolu. Tvrdio je i da je cijela situacija ispolitizirana, da mu netko smješta te pokušava isprovocirati njegovu ostavku.

Uhićeni policajci su oni koji su bili uključeni u očevid nesreće

Telegram sada doznaje kako su troje uhićena policajca zapravo policajci koji su bili uključeni u očevid prometne nesreće Dekanića. Navodno je uhićena i vlasnica kuće u koju je udario automobil jer je vidjela da je alkoholizirani Dekanić skrivio prometnu nesreću, ali to nije htjela prijaviti, očito pod njegovim utjecajem. Policija je odvela i Krešimira Bičanića, Dekanićeva rođaka koji je tvrdio kako je automobil vozio on, a ne župan.

Dekanić je u trenutku nesreće bio u službenom automobil Škoda Superb u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije. Utvrđeno je da je imao 1,44 promila alkohola. Policija je kasnije u izvješćima prihvatila njegovu tvrdnju da je bio suvozač, identificirajući kao vozača spomenutog Krešimira Bičanića.

Oglasio se i USKOK

Oko cijelog incidenta oglasio se i u USKOK. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om. Navedene radnje provode se na području Vukovarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. U ovom trenutku može se potvrditi da su među uhićenim osobama i župan jedne županije te više policijskih službenika. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost."

Oglasio se i MUP

Nakon USKOK-a stiglo je i priopćenje MUP-a koje prenosimo u cijelosti.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su rano jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba među kojima je i nositelj izvršne vlasti na regionalnoj razini te više policijskih službenika. Tijekom dana provodit će se hitne dokazne radnje, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja PNUSKOK – Služba Osijek dovest će osobe pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijet će kaznenu prijavu."

Dekaniću prijeti suspenzija?

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica najavio je u srijedu mogućnost suspenzije iz stranke vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića nakon uhićenja. Kapulica je u izjavi novinarima u Hrvatskome saboru rekao da se Dekanić u razgovoru sa svim dužnosnicima stranke "opetovano izjašnjavao da nije vozio to vozilo". Sada će se, istaknuo je Kapulica, izaći iz sfere medijskog nagađanja te će nadležna tijela utvrditi što je prava istina.

"A kako će se u toj situaciji očitovati župan to je na njemu. Pretpostavljam de će njima reći ono što je nama govorio – da nije vozio", dodao je. Situacija nije ugodna za HDZ. "Vidjet ćemo što će biti nakon ispitivanja, hoće li biti pušten", kaže Kapulica dodajući kako nema razloga ne vjerovati čovjeku koji tvrdi da nije vozio.

Na pitanje hoće li stranka sankcionirati Dekanića pokaže li se da je lagao, Kapulica je odgovorio kako pretpostavlja da će Predsjedništvo HDZ-a, kao i obično u takvim situacijama, "ići prema Sudu časti s prijedlogom u ovom trenutku za suspenzijom", o čemu bi odlučivao stranački Sud časti.

"Mislim da je dobro da konačno nakon dosta dugo vremena javnost, mediji i mi u HDZ-u dobijemo potvrdu što se zapravo dogodilo. Ni od čega bježimo niti možemo pobjeći", rekao je Kapulica.

Matić: 'Uhićen je HDZ-ovac? Meni je to kao dobar dan'

SDP-ov europarlamentarac Predrag Fred Matić za N1 se kratko osvrnuo na uhićenje Damira Dekanića.

"Očito je da se bliže izbori jer HDZ, što je više uhićenja i lopovluka, to njima rejting više raste. Nakon godinu i pol dana, nakon tisuću svjedoka vidimo da su suspendirani u policajci koji su sudjelovali. No od HDZ-a ništa novo, za sve druge bi to bilo čuđenje, a meni je to kao dobar dan. Oni će sada reći da nije to HDZ nego da ima ime i prezime, ali sve ima ime i prezime, pa i Ivo Sanader kojeg su se odrekli", rekao je.

Napomenuo je da se time gubi povjerenje u policiju.

"Zamislite da je pogazio nečije dijete, ali kad pročitao sam danas da kad vam HDZ-ovac vašim ukradenim automobilom pogazi dijete i dalje ćete glasati za njih. To je jedan mazohizam koji treba proučavati. Vjerojatno će se sada raspisati izbori, i ako se kandidira on će u istoj toj Cerni pobijediti."

Nađi: 'Nisam iznenađen, to je kod HDZ-a već obrazac'

Uhićenje župana Dekanića komentirao je i saborski zastupnik Davor Nađi.

"Nisam iznenađen, to je kod HDZ-a već obrazac", rekao je.

Uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića ministar gospodarstva Davor Filipović nije htio komentirati, rekao je da je vidio samo medijske naslove te da bez dodatnih informacija ne može govoriti.

Oglasio se i grad Vukovar

Sada se s priopćenjem oglasio i grad Vukovar.

"U povodu uhićenja vukovarsko-srijemskog župana g. Damira Dekanića, Grad Vukovar kao sjedište Vukovarsko-srijemske županije izražava žaljenje jer je naša županija danas stavljena u centar izrazito negativnog zbivanja i konteksta.

Ljudski je pogriješiti, no treba biti spreman u svakom trenutku snositi odgovornost za svoje odluke. Posebno je važno da osobe koje u društvu obnašaju važne funkcije i dužnosti ne bježe od takve odgovornosti ili pak koriste svoju funkciju u svrhu prikrivanja ili izvrtanja istine.

Župan Dekanić ovime je nanio ogromnu štetu ugledu Vukovarsko-srijemske županije, ali i PU vukovarsko-srijemske. Zbog njegove nepromišljenosti, na kazneno djelo potaknute su i tri službene osobe kojima je zbog županove lakomislenosti i želje za bijegom od odgovornosti u pitanje dovedena i životna egzistencija. Ipak, to ih ne oslobađa odgovornosti jer naposljetku svatko donosi odluke za sebe. Nažalost, ova situacija baca sjenu na sve istrage koje je vodila PU vukovarsko-srijemska, a u koju su uključene politički istaknute osobe.

Vukovarsko-srijemska županija, uz velike gospodarske izazove suočava se s velikim demografskim problemima i odljevom stanovništva te je za njezino dobro kao i dobro svih stanovnika županije neophodno da nju i njezine interese svakodnevno zastupa osoba koja će pokazati visoku razinu ljudske, ali i političke odgovornosti.

Nadamo se kako će g. Dekanić u ovom trenutku postupiti savjesno te dozvoliti građanima da upravljanje županije prepuste osobi koja će raditi na dobrobit cijele županije i svih njezinih žitelja."