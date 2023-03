Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uhićen je u srijedu s troje policajaca i još dvije osumnjičene osobe, neslužbeno, zbog nezakonitosti povezanih s prošlogodišnjom prometnom nesrećom kod Cerne.

Akciju vodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a policija i tužiteljstvo još se nisu oglasili o ovom događaju.

Dekanić je uoči prošlog Uskrsa sudjelovao u prometnoj nesreći u Cerni, između Vinkovaca i Županje. I dok je on tvrdio da je bio tek suvozač, kao što je zaključeno i u policijskom izvješću, mediji su prenosili tvrdnje svjedoka da je Dekanić nesreću izazvao kao vozač u službenom automobilu.

Kazao je i da je siguran da će istraga koja je potom pokrenuta potvrditi njegove riječi te da njegova ostavka nije na stolu. Tvrdio je i da je cijela situacija ispolitizirana, da mu netko smješta te pokušava isprovocirati njegovu ostavku.

Podsjetimo, troje očevidaca, od kojih dvoje pred kamerom - potvrdilo je da je pijani župan bio potpuno sam. Pokušali su ga skloniti s ceste prije nesreće, ali nisu uspjeli.

Da nije bilo snimke objavljene na jednoj lokalnoj stranici na Facebooku, priča o županu koji je slupao parkirani automobil ne bi danima punila medije. Vjerojatno ne bismo ni znali da je vukovarsko-srijemski župan napuhao 1,44 promila vozeći se u službenoj, skupoj, Škodi koju su platili porezni obveznici.

Ali, zahvaljujući mladom paru koji je ovjekovječio trenutak priča se zakotrljala. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti da ipak stanu pred naše kamere, makar i skrivenog identiteta, možda se i otkotrlja, umjesto da se zataška.

"Sam je bio u autu, to definitivno", kazuje muškarac.

'Prešao je na moju stranu ceste'

Shvatili su to još desetak minuta prije nesreće.

"Izašli smo s autoceste na Babinu Gredu i krenuli prema Andrijaševcima to jest Cerni. Čovjek je naišao iz suprotnog smjera, jednostavno prešao na moju stranu i nakon toga smo se mimoišli", dodaje.

Tad još nisu znali tko je za volanom. Okrenuli su se i krenuli za njim.

"Jer smo išli na to da možda je, sudeći po tome kako je prošao po cesti, da je čovjek možda pijan ili da mu je pozlilo, da jednostavno ne bi ubio sebe ili ti ga možda nekoga drugoga", kazuje nam ženska očevitkinja.

Kako je vozio, kažu, pravo je čudo da nije došlo do veće tragedije.

"Jednostavno od bankine do bankine da auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim. No, u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, auto je udario u ogradu i srušio je", dodaje muškarac.

Ni tad još nisu znali tko je vozač.

"Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao s vozačevog mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta. Tako da, molio je da se ne zove policija, da će se sve riješiti. Međutim i ta žena kojoj je razbio automobil, ona je, kako bih vam rekao, rekla i sama u nekom smislu, ali tiho, to je župan, nemojte zvati policiju", prepričava muškarac.

"Kad je izašao van, rekao sam mu jednostavno da me je skoro udario, skoro ubio. I u tom trenutku je on počeo izvlačiti se da se neće zvati policija, počeo se ispričavati", dodaje.

Da se to uistinu tako dogodilo potvrdila nam je još jedna svjedokinja koja je molila da joj ne spominjemo ime i da je ne snimamo. U polusatnom razgovoru prepričala je iste detalje kao i ovo dvoje naših sugovornika. Spomenula je i to da se zaustavio automobil s muškarcem koji je vikao na župana da ih je skoro ubio nekoliko minuta ranije. To su bili oni.

"Izašli su susjedi okolo koji su se počeli skupljati kada smo mi isto tako izašli iz auta. Njih oko, mislim, šest ili sedam susjeda okolo", kazuje nam očevidac.

Otvoren vozačev jastuk

Shvatili su da župan nije ozlijeđen, no primijetili su još jedan detalj koji je izostao u policijskom izvješću.

"Vozačev jastuk je bio otvoren kao što sam već htio reći. Suvozačeva strana je bila netaknuta. Može se i po tome utvrditi da je bio sam u autu, a ne da ga je vozio kum, rođak ili tko već."

Na pitanje jesu li sigurni da je bio pijan ili možda samo ozlijeđen, ošamućen, muškarac nam odgovara:

Sigurno je bio pijan, vidno pijan.

Isto tvrdi i susjeda. Na kraju krajeva i policija u priopćenju priznaje da je župan napuhao 1,44 promila. Zanimljivo je i to da je župan u svom priopćenju ustvrdio da je policiju pozvao sustav iz automobila.

"Da, ja sam zvao policiju. Imam poziv kad je bio", kazao nam je očevidac.

'U izvješću pisalo da je netko drugi vozio'

Iz screenshota njegovog telefona jasno je vidljivo da je broj 192 nazvao u ponoć i 55. Razgovor je trajao 51 sekundu.

"Nazvao sam policiju i rekao sam da je gospodin župan imao prometnu nesreću na izlazu iz Andrijaševaca na ulasku u Cernu. Na što su mi oni rekli samo – Ok, poslat ćemo nekoga."

Na pitanje je li policiji rekao da je župan bio sam i da je on skrivio nesreću odgovara:

"Da, rekao sam da je on bio sam i da je on napravio nesreću, međutim ispostavilo se sasvim treće u policijskom izvješću da je netko drugi vozio", objašnjava.

Nakon što su pozvali policiju, otišli su s mjesta nesreće. Vratili su se nakon desetak minuta i snimili videa koja su nam ustupili.

"Jednostavno smo išli na to da snimimo, da imamo neki dokaz, da jednostavno pokušamo zaustaviti to zataškavanje", kazuje nam očevitkinja.