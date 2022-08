Ako ste se pitali kako to da u medijima ovih dana nema župana Vukovarsko-srijemske županije, Damira Dekanića, ključnog čovjeka županije koja je suvlasnik tvrtke Plinara istočne Slavonije d.o.o. u kojoj se odvijala kupoprodaja jeftinog plina iz Ine i kojem je, prema riječima odvjetnika, dosadašnja direktorica Marija Ratkić, podnijela ostavku – imamo odgovor. Župan Dekanić je s brojnom delegacijom ovih dana na turneji među hrvatskim iseljenicima, u SAD i Kanadi.

Tu informaciju nismo našli na web stranici Županije, jer tamo nisu izvijestili ni o kakvim aktivnostima župana ovih dana, nego smo na portalu HRT-a, specijaliziranom za teme iz iseljeništva, Glas Hrvatske, našli objavu od 27. kolovoza, dakle, na dan kad su krenula uhićenja. „Ovih dana u Americi i Kanadi boravi delegacija političkog vrha Slavonije i nekoliko poslovnih ljudi“, navedeno je na portalu Glas Hrvatske uz fotografiju nasmiješenih članova delegacije, među kojima je i župan Dekanić.

Opisano je, također, da je delegacija stigla zrakoplovom u New York, da su tu posjetili hrvatsku zajednicu, a potom su prešli automobilima u susjednu Kanadu, gdje su posjetili Toronto, Norval i London u Ontariju. Prisustvovali su ljetnoj zabavi u Norvalu kod hrvatske crkve Kraljica Mira i minifestaciji Zvuci tamburice u Londonu kod hrvatske župe Sv. Leopolda Mandića pod pokroviteljstvom Odsjeka 530 Ogulin, Hrvatske bratske zajednice.

Iseljenici kritički, a gosti - pozitivno

U izvještaju je navedeno da su se članovi delegacije susreli s čelnim ljudima Hrvatske bratske zajednice, a da se razgovaralo o jačanju suradnje u gospodarstvu, posebno oko mogućnosti investiranja u Slavoniju, ali i Hrvatsku u cjelini. Predstavnici iseljenika su, kako je to naglasio izvjestitelj, opet upozorili na probleme s „paprilogijom“ , a gosti iz Hrvatske su prezentirali što se sve poduzima da bi se steklo povjerenje investitora.

„Gosti iz Hrvatske obratili su se putem razglasa svim prisutnima te ih pozdravili i ukratko pojasnili razloge posjeta. Gosti iz RH bili su u ovom sastavu: župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, župan Virovitičke-podravske županije Igor Andrović, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček, prodajni direktor poduzeća Bjelin d.o.o. Jozo Jović, zastupnica poduzeća EKO gradnja d.o.o. Silvia Jović i glavni urednik časopisa Komunal Marijan Kavran.“, navedeno je u izvještaju s Glasa Hrvatske.

Na trošak Županije

Iz ureda župana Damira Dekanića potvrđeno nam je da je on bio na putu, no, naglašeno je da se vratio jučer, 29. kolovoza. "Izaslanstvo je na studijsko putovanje otišlo u organizaciji tvrtke Centar za razvoj i ulaganja d.o.o.. Svrha putovanja je bila posjet hrvatskim iseljenicima i institucijama koje vode, te gospodarstvenicima koji rade i djeluju na tom području kao i razgovori o potencijalnim investicijama kroz projekte na području slavonskih županija. Načelno je dogovorena i Investicijska konferencija koja će se održati slijedeće godine. Troškove putovanja snosi Vukovarsko -srijemska županija.", odgovoreno je na upit Net.hr-a. No, nismo dobili informaciju koliki su točno bili troškovi puta.

Na pitanje je li se, s obzirom da je bio na putu, uspijevao uključiti u kriznu situaciju u svojoj županiji, odgovoreno nam je da se s puta "vratio 29.08.2022. u 13.00.sati, te je cijelo vrijeme putovanja bio u aktivnom kontaktu sa svojim najbližim suradnicima."

"Slijedom toga župan Dekanić aktivno je bio uključen i u rješavanje situacije u kojoj se našao PIS, te se nakon održane sjednice Nadzornog odbora tvrtke sastao s predsjednikom NO.", stoji u pisanom odgovoru. Pojašnjeno nam je također da ostavku direktorice PIS-a nisu trebala preuzeti nikakva tijela županije, ili župan osobno, nego ostavka predsjednika uprave u trgovačkim društvima stupa na snagu danom podnošenja. "Slijedom toga čeka se da INA imenuje novog predstavnika kako bi se, u suglasnosti oba člana, potom mogla sastati Skupština tvrtke PIS d.o.o. što je preduvjet imenovanja novog predsjednika uprave.", naglašeno je u odgovoru iz Županije.

No, nakon povratka s putovanja župan Dekanić će nesumnjivo morati još komunicirati s javnošću. Ne samo da je kao župan morao primati izvještaje o poslovanju tvrtke u vlasništvu Županije, nego je i član HDZ-a i potpredsjednik županijskog HDZ-a, a uhićena direktorica Plinare istočna Slavonija je također članica i donatorica HDZ-a, a njihov zajednički stranački „nadređeni“ je šef županijske organizacije HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić, ministar obrane i jedan od ključnih igrača utjecajnog HDZ-ovog seniora Tomislava Čuljka.

Na pisani odgovor nismo na žalost stigli postaviti potpitanje: kako su iseljeni Hrvati koje su predstavnici delegacije uvjeravali da je poslovna klima u Hrvatskoj sve sređenija, reagirali na vijest da se u Hrvatskoj dogodio kriminal povijesnih razmjera, a da su dvoje osumnjičenih članovi stranke na vlasti, a jedan - kum tajnika HDZ-a, bio je k tome i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore.