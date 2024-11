Uskok istražuje Hrvata koji je u sklopu zločinačke organizacije krijumčario pola tone kokaina

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1970.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja, objavili su na svojim stranicama.

Osnovano se sumnja da su se od listopada 2019. godine do 19. ožujka 2021., na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Ekvadora, 14 državljana Srbije, od kojih jedan ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine, povezala u zajedničko djelovanje u koje su osim državljanina Grčke i dvojice državljanina Bosne i Hercegovine uključili i okrivljenog hrvatskog državljanina te druge za sada nepoznate osobe. Kao cilj djelovanja kriminalne grupacije odredili su kontinuirano stjecanje nepripadne imovinske koristi nabavom, uvozom, prijevozom, skladištenjem i preprodajom kokaina radi njegovog plasiranja na ilegalnom narko-tržištu Srbije i Bosne i Hercegovine.

Pripadnici kriminalne grupacije ispunjavali su dodijeljene im zadaće sukladno svojim ulogama pa je tako dio njih bio zadužen osigurati financijska sredstva za kupovinu kokaina na području Ekvadora, dok su drugi bili zaduženi osigurati neposredni kontakt sa ilegalnim dobavljačima kokaina s kojima su dogovarali nabavne cijene i kupnju droge. Jedan od pripadnika kriminalne grupacije bio je zadužen da organizira ubačaj pakiranja droge u podnu konstrukciju brodskih kontejnera, dok su dvojica pripadnika navedene kriminalne grupacije bila zadužena za pronalazak drugih članova u čijem će zaduženju biti osiguranje nesmetanog prijema pošiljki kokaina po dolasku u Europu te osiguranje njegove dopreme do krajnjeg odredišta. Radi navedenog u djelovanje zločinačkog udruženja uključili su okrivljenika te su pronašli odgovorne osobe trgovačkih društava za kupoprodaju voća i povrća kako bi se pod krinkom legalnog transporta roba u okviru njihova redovnog poslovanja brodskim prekooceanskim putem do luke Ploče dopremio kokain.

Okrivljenik je prema ranijem dogovoru imao zadaću da kao carinski službenik u Carinskom uredu Ploče osigura neometan prihvat i provoz kontejnera sa skrivenom drogom kroz luku Ploče. Nakon što su dvojica pripadnika zločinačke organizacije od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine s nepoznatim osobama iz Ekvadora dogovorili nabavu pola tone kokaina, u brodski kontejner koji je prevozio banane utovarena su 504 paketa kokaina. Navedeni kontejner je 28. veljače 2021. doplovio u luku u Grčkoj gdje je iskrcan, da bi potom 12. ožujka 2021. bio utovaren u brod koji je nastavio plovidbu do Luke Ploče gdje je i iskrcan u ožujku 2021. Međutim, kako je okrivljenik 8. veljače 2021. uhićen kao pripadnik drugog zločinačkog udruženja, to za ovaj transport nije bio u mogućnosti ispuniti dodijeljenu mu ulogu, pa pretragom navedenog kontejnera 19. ožujka 2021. pronađeno 505,5 kilograma skrivene droge kokain koja na ilegalnom tržištu vrijedi najmanje 55.500.000 eura, čime su prikupljeni dokazi koji će nastavno biti korišteni i u postupcima na teritoriju drugih zemalja koje su poduzele koordinirana uhićenja 26. studenog 2024.

