U 105. godini umro je Josip Manolić - obavještajac, političar, predsjednik Vlade i Sabora, jedan od osnivača HDZ-a. Pripadao je generaciji političara koji su imali važne uloge u oblikovanju novije hrvatske povijesti u dugom, turbulentnom razdoblju.

Tu vijest je za Nacional potvrdila njegova kćer Zrnka.

U vrijeme kad se rodio u San Remu se još uvijek dijelilo Osmanlijsko carstvo, stupila je prohibicija u SAD-u, a država u kojoj je rođen zvala se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kojoj je na čelu bio kralj Aleksandar Karađorđević.

"Gotovo 75 godina sudjelujem u političkom životu Hrvatske, Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i, dakako, demokratske Republike Hrvatske. Četiri države, četiri različita politička režima – dva sam rušio, jedan gradio i rušio, a jedan stvarao", kazao je svojedobno Josip Joža Manolić čija bi životna priča mogla poslužiti kao odličan scenarij za nekoliko filmskih žanrova.

A sve je počelo u Kalinovcu kraj Đurđevca gdje je 22. ožujka 1920. rođen Josip Manolić u obitelji Ivana i Kate Manolić kao najmlađi od četvero djece. Kada mu je bilo šest godina umro mu je otac. Majka mu se brzo nakon očeve smrti preudala. Odrastao je uz starijeg brata, dvije sestre, te četvero djece iz očuhove obitelji. Kad mu je bilo osam godina, s obitelji se preselio iz Kalinovca u Orlovac blizu Nove Rače.

U Bjelovaru je završio srednju obrtničku školu, smjer za postolara te je radio kao šegrt u cehu kožara u Bjelovaru.

Istaknuti obavještajac

Već sa 17 godina počeo se aktivnije baviti politikom, a s 18. postao omladinskim i sindikalnim rukovoditeljem. Za vrijeme Drugog svjetskog rata obnašao je dužnosti organizacijskog sekretara PK SKOJ-a za Hrvatsku, a 1944. šef OZNA-e (komunističke tajne policije, preteče UDBA-e) za Bjelovar i okolicu. Nakon rata postao je načelnik odjela za izvršenje kaznenih sankcija u Zagrebu što je tada spadalo pod Sekretarijat za unutrašnje poslove. Dok je on bio na toj dužnosti 1946. je uhićen kardinal Alojzije Stepinac. Dvije godine kasnije Manolić je postao glavni načelnik u Sekretarijatu unutrašnjih poslova NR Hrvatske te jedan od visokorangiranih dužnosnika UDBA-e. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1960. i postao šefom Sekretarijata unutarnjih poslova u SFRJ.

U Saboru 60-ih je obnašao funkciju predsjednika organizaciono-političkog odbora i predsjednika zakonodavno-pravne komisije. Ujedno je bio i član Ustavne komisije.

Politička karijera nakon 1990.

Promjenom političke klime 1989. godine mijenja se i Joža Manolić. Postaje jedan od osnivača HDZ-a na zagrebačkom Jarunu. U kolovozu 1990. postao je potpredsjednik Predsjedništva Republike Hrvatske, a na to dužnosti je bio sve do srpnja 1991. Od ožujka 1993. do svibnja 1994. obnašao je dužnost predsjednika Županijskog doma Sabora. Zbog internih političkih nesuglasica 1994. se razišao s HDZ-om te je 1995. osnovao stranku Hrvatskih nezavisnih demokrata (HND).

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Politiku je uskoro napustio, ali nije izašao iz fokusa javnosti. Sudio se 2015. s Tomislavom Karamarkom jer ga je putem medija optužio da je radio za UDBU, a 2017. je bio pozvan bio pozvan kao svjedok u Aferi Agrokor. Bio je i jedan od svjedoka 2019. na suđenju Branimiru Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima.

Zadnjih deset godina Manolić je postao poznat široj javnosti kao jedan od najpoznatijih umirovljenika o kojem su skrojeni brojni internetski memeovi vezani uz njegove godine. Postao je slavni lik Facebook stranice 'Joža Manolić je nadživio'

Ženio se dva puta i nadživio obje svoje supruge. Prva Marija Eker Manolić s kojom je dobio tri kćeri umrla je 2003. nakon 57 godina braka. Oženio se ponovo u 97-oj godini za 36 godina mlađu Mirjanu Ribarić, no ona je nakon četiri godine braka umrla od raka pluća.

Preživio sedam pandemija

Preživio je Manolić i potres koji je prije dvije godine zatresao Zagreb točno na njegov stoti rođendan. Ni pandemija koronavirusa mu nije mogla ništa.

Naime, do prvih 100 godina Manolić je preživio sedam pandemija - španjolsku gripu, tifus, boginje, AIDS, ptičju i svinjsku gripu, ebolu, i koronavirus. Pandemija je počela u ožujku 2020.,malo prije nego je trebao biti njegov rođendan. Iako je planirao veliko slavlje morao je od toga odustati. Tada nam je rekao:

" Neka se ljudi čuvaju, slušaju upute znanosti do koje je ona sve došla jer nije do kraja još došla. Upute treba poštovati, ne treba se junačiti. Oni koji su se junačili su vrlo brzo pod zemlju otišli", rekao je vitalni Manolić.

A Joža Manolić je preživio svašta i poživio je dugo. Pune 104. godine. Toliko dugo da se govorilo da je čovjek koji je zaboravio umrijeti.

POGLEDAJTE VIDEO Manolić i Šeks na suđenju Glavašu za ratni zločin