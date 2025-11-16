FREEMAIL
BALTAZAR BOLTA JALŠOVEC /

Umro je bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora: 'Bio je čovjek od zanata'

Umro je bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora: 'Bio je čovjek od zanata'
Foto: Hrvatski Sabor

U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora

16.11.2025.
17:28
Hina
Hrvatski Sabor
Bivši potpredsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog sabora i istaknuti član HSLS-a Baltazar Bolta Jalšovec preminuo je u nedjelju u 88. godini života.

Bio je iz Štrukovca u Međimurskoj županiji, a kao član HSLS-a biran je u Hrvatski sabor, gdje se zalagao za stvaranje boljih uvjeta hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima. Ujedno se zalagao za promicanje demokratskih vrijednosti i zakonodavnih inicijativa koje su utjecale na razvoj zemlje. U mandatu 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Povukao se iz politike

Dvije godine kasnije bio je jedan od osnivača nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom. Otkako je umirovljen, nije se pojavljivao na političkim skupovima i nije javno djelovao.

Baltazar Bolta Jalšovec rođen je 3. siječnja 1947. godine. Završio je Industrijsko-građevinsku školu, ali se uglavnom bavio poljoprivredom.

Jalšovec je bio čovjek i političar "od zanata“, narodni tribun, nepokolebljiv u svojim stavovima, uvijek je isticao odakle dolazi, govorio zavičajnim dijalektom i pronosio glas "običnog“ čovjeka. Jedan je od najdugovječnijih političara, a svojom mudrošću i iskustvom rado je dijelio savjete mlađim generacijama i onda kada je početkom 2000-ih napustio politiku. U ime svih stanovnika Međimurja, obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavam iskrenu sućut, izjavio je za Hinu župan Međimurske županije Matija Posavec.

POGLEDAJTE VIDEO: Žestok okršaj zastupnika u Saboru: 'Srbin sam i borim se protiv onih koji su ubijali Hrvate'

SaborCrna KronikaZastupnički DomPolitika
