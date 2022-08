Jedan od petero uhićenih i od nedjelje pritvorenih osoba koje se sumnjiče za malverzacije u Ini teške milijardu kuna već danas bi mogao izaći iz Remetinca. Riječ je o Dani Škugoru, ocu provokrivljenog Damira Škugora, na čijem je računu pronađeno oko 500 milijuna kuna.

Kako javlja Večernji list, razlog njegovog ekspresnog izlaska iz Remetinca je to što mu je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a budući da su ti svjedoci njegova supruga i snaha, to znači da su privilegirani svjedoci koji su iskoristili svoje pravo da ne svjedoče. Samim time prestaju razlozi za njegov daljnji boravak u Remetincu pa bi on tijekom dana trebao biti pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Iz Remetinca će izaći i Marija Ratkić?

Uz to, iz Remetinca bi uskoro mogla izaći i pritvorena Marija Ratkić, kojoj je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ona je odmah podnijela ostavku, pa ni za nju više nema zakonskih razloga za ostanak u istražnom zatvoru. Ona bi mogla izaći iz Remetinca čim se ostavka upiše u sudski registar što će vjerojatno biti za koji dan.