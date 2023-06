U nedjelju predvečer u Jelsi na Hvaru dogodio se incident u kojem je sudjelovao jedan Ukrajinac, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon cjelodnevnog ispijanja alkohola, pijani ukrajinski državljanin počeo je zadirati konobaricu i upucavati joj se. Konobarica nije tolerirala takvo ponašanje gosta pa ga je gurnula, zbog čega je pao s obale u more.

Nakon što se nekako izvukao na obalu, skinuo je mokru majicu i bacio je prema djelatnici, pokušavajući je pogoditi. U tom trenutku vlasnik restorana je intervenirao u njezinu obranu, što je rezultiralo time da je Ukrajinac ponovno završio u moru.

Odmah je platio dvije trećine izrečene kazne

Ispred ugostiteljskog objekta u Jelsi je došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem su sudjelovale tri osobe. Utvrđeno je da je do narušavanja došlo kada je 39-godišnji državljanin Ukrajine došao na terasu obližnjeg restorana te je verbalno i potom fizički napao 43-godišnju djelatnicu koja ga je odgurnula prilikom čega je pao u more. Izlaskom iz mora je nastavio s napadom usmjerenim prema djelatnici te ga je u daljnjem napadu spriječio 37-godišnji djelatnik restorana koji ga je odgurnuo pri čemu je ponovno pao u more", izvijestili su iz policije.

Troje sudionika incidenta su prijavljeni zbog prekršaja. Protiv 43-godišnjakinje i 37-godišnjaka, oboje hrvatskih državljana, podnesen je optužni prijedlog sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (propisana kazna je 300 do dvije tisuće eura ili do 30 dana zatvora). Također, 39-godišnjem državljaninu Ukrajine izdan je prekršajni nalog sukladno istom Zakonu. Policija ističe da nitko nije ozlijeđen u ovom incidentu koji je narušio javni red i mir.

Ukrajinac je odmah po dolasku policije na mjesto događaja platio dvije trećine izrečene prekršajne kazne.