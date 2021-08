Zagrebačka policija prijavila je 37-godišnjaka zbog sumnje da je potkraj srpnja u gluho doba noći izazvao požar na Mercedesu u Maksimiru, a potom su mu policajci još našli i oružje i streljivo pretražujući mu dom na Peščenici.

Nakon istrage prijavljen je za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te nedozvoljeno posjedovanje izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

"Policijski službenici došli su do saznanja da je 26. srpnja oko 4.30 sati na Maksimiru u Ulici Ivana Rendića osumnjičeni došao na biciklu do parkiranih vozila kojom prilikom je izazvao požar na osobnom automobilu marke Mercedes, a koji je većim dijelom izgorio. Tada se požar proširio na osobni automobil marke VW Passat na kojem je izgorjela prednja i desna bočna strana, zatim na automobil marke Seat Ibiza koji je u potpunosti izgorio te na osobni automobil marke Mazda 6 zagrebačkih registarskih oznaka vlasništvo 56-godišnjaka kojem je izgorjela stražnja i desna bočna strana. U požaru je nastala i manja materijalna šteta na osobnom automobilu marke Peugeot 307 zagrebačkih registarskih oznaka vlasništvo poduzeća iz Zagreba. Ujedno, tijekom požara oštećeno je zapadno pročelje fasade zgrade kojom prilikom je došlo do pucanja stakla na prozoru stana vlasništvo 66-godišnjakinje te je nastala neutvrđena materijalna šteta", stoji u priopćenju PU zagrebačke.

Pronašli mu oružje i streljivo

U pretrazi njegova doma na Peščenici pronašli su 62 komada streljiva za automatsku pušku, kalibra 7,62 mm, spremnik za automatsku pušku, 16 patrona za pušku, kalibra "12" i ručno rađeni pištolj, s dva streljiva bez zrna.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 37-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnijeta na općinskom odvjetništvu u Zagrebu.