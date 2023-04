Sutkinji Vlasti Šimenić Kovač je u Osijeku na Uskrs netko zapalio auto koji je pripadao njenom pokojnom suprugu. Policija je muškarca kojeg dovodi u sumnju s ovim slučajem uhitila danas u Osijeku

Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili to nema nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika - rekao je za središnji dnevnik HRT-a glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Riječ je o muškarcu, a uhićen je danas.

'Mora se nastaviti živjeti'

"Nije mi ugodno, to je sigurno. Kad ti netko zapali auto, to se može smatrati atakom na tebe. Taj te osjećaj tjera da ujutro, kad izlaziš iz kuće, malo pogledaš lijevo-desno, ali mora se nastaviti živjeti", rekla je sutkinja prije dva dana.

Sada je za Jutarnji potvrdila da i sama ima informaciju o uhićenju muškarca kojeg se sumnjiči da je podmetnuo bombu pod njezin automobil, ali više o samom motivu nije mogla reći, jer je potpisala privolu o tajnosti.

"Dobila sam danas informaciju od policije da je uhićena osoba koja se sumnjiči za podmetanje bombe pod moj automobil i mogu samo reći da mi je drago što su bili tako brzi i učinkoviti, a drago mi je i što se pokazalo da ovaj napad nema veze s mojom sudačkom dužnošću, jer je to samo potvrda da sam svoj posao do sada radila, a i ubuduće ću, u skladu sa zakonom i sudačkim kodeksom.

'Nema veze sa sudačkom dužnosti'

Iz policije su mi rekli i koji je motiv, ali ja vam o tome za sada ne mogu ništa reći, jer sam potpisala privolu o tajnosti. Uglavnom, to je toliko glupo da normalan čovjek teško može percipirati tako nešto i vjerujem da će svi tako reagirati kada policija objavi o čemu je riječ. Naravno, s obzirom na to da živim i radim ovdje gdje jesam, to me zabrinjava, ali ponavljam, puno mi je lakše kada sam saznala da napad nije motiviran mojim sudačkim radom", kazala nam je sutkinja Šimenić Kovač.