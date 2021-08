Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević je početkom mjeseca žustro reagirala na odluku DORH-a da odbaci sve prijave protiv nastavnika Osnovne škole Blaž Tadijanović u Slavonskom Brodu. Iako ga je desetak učenica optužilo za seksualno uznemiravanje, DORH je zaključio da su djevojčice krivo shvatile njegovo ponašanje te da bi trebale očvrsnuti i moći se nositi s takvim situacijama.

Sad bi slučaj mogao biti potpuno odbačen. Telegram doznaje da je prvi potez nove vršiteljice dužnosti ravnateljice te škole, Sanje Spaić, bio da povuče tužbu koju je protiv njega podigla bivša ravnateljica Veronika Čerenko. Ona je tužbu uputila Sindikatu hrvatskih učitelja, koji je odbio dati suglasnost za redoviti otkaz inkriminiranom nastavniku.

Inspekcija tražila smjenu ravnateljice

Ravnateljica Čerenko, koja je podnijela tužbu, razriješena je dužnosti po preporuci Jasne Galić-Minarik, voditeljice osječke Službe prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kao jedan od većih grijeha stavljalo joj se na teret udaljavanje spornog učitelja s nastave. Na sastanku školskog odbora za njenu je smjenu bilo četvero članova, dok je po dvoje bilo suzdržano, odnosno protiv.

No, na sjednici je došlo do zamjene jedne članice. Marijanu Demerović je kao predstavnicu osnivača škole, Grada Slavonskog Broda, zamijenila Matea Vrančić Mandurić i odmah digla ruku za smjenu ravnateljice, iako nije bila upoznata sa stanjem u školi, niti je ikada prije sudjelovala u školskom odboru.

Smijenio ravnateljicu i predložio v.d.

Ali, to nije sve. Smjeni ravnateljice Čerenko presudio je glas predstavnika vijeća učitelja, a on je upravo nastavnik kojeg se sumnjiči za seksualno uznemiravanje djevojčica. Da slučaj bude kompliciraniji, v.d. ravnateljica Spaić postavljena je upravo na njegov prijedlog. Štoviše, istog dana kad je smijenjena Čerenko, on je donio pisanu suglasnost Sanje Spaić u kojoj ona tvrdi da je spremna obnašati tu dužnost.

Dsetak dana nakon formalnog ustoličenja u ravnateljskoj fotelji, Spaić povlači tužbu protiv učitelja. On je bio i sindikalni povjerenik Sindikata hrvatskih učitelja u toj školi, zbog čega je sindikat vjerojatno odbacio zahtjev za redovitim otkazom, koji bi u njegovu slučaju bio opravdan. Naime, do prijave za seksualno uznemiravanje, dotični je nastavnik već imao tri pisane opomene, a zbog tog slučaja je dobio i četvrtu. Očito nedovoljno.