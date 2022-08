Duško Tanasković (28) iz Kragujevca uhićen je zbog sumnje da je ispred popularnog kluba na plaži Zrće na Pagu u četvrtak ujutro, oko 6 sati, ubio 38-godišnjeg Gorana Vlaovića Goru, pripadnika škaljarskog klana iz Herceg Novog, dok je ovaj s prijateljima izlazio iz kluba. Beogradski Blic piše da se sve odigralo pred očima Vlaovićeve djevojke Dragane Banić, srpske manekenke poznate po sudjelovanju u tamošnjem reality showu "Parovi" i ranijim vezama s poznatim nogometašima.

Vlaović je navodno izašao iz noćnog kluba u društvu devojke i prijatelja, a tada mu je ubojica pripao s leđa i ispalio hitac u glavu. Događaj su snimile nadzorne kamere, a na snimci se vidi kako je ubojica pucao u Vlaovića i pobjegao, ali potom još jednom dotrčao do njega, sve pred očima dvadesetak svjedoka.

Djevojka ubijenog: Užasno mi je!

Djevojka ubijenog dala je izjavu beogradskom Kuriru rekavši da sam trenutak ubojstva nije vidjela jer im je ubojica prišao s leđa.

"Sve je istina, sve je istina! Došli smo na odmor na Pag. Ne znam što se dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim u Hitnoj. Užasno mi je. Jako se loše osjećam", kazala je uplakana Dragana Banić koja je s Vlaovićem bila u vezi dvije i pol godine.

Njih dvoje bili su s prijateljima na Pagu nekoliko dana.

"Nije bila prva večer da su u noćnom provodu. I prethodnih dana obilazili su klubove", kazao je jedan očevidac ubojstva.

Još se utvrđuje motiv ubojstva

Vlaović je preminuo u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice. A ubojica Tanasković bacio je pištolj i pokušao pobjeći, ali uhvaćen je već nakon desetak minuta. Navodno je od ranije poznat policiji. Inače, hrvatska policija odmah je stupila u kontakt s kolegama iz Srbije i Crne Gore s kojima zajedno radi na rasvjetljavanju ovog slučaja.

Još se utvrđuje motiv ubojstva, a pritom se ne isključuje da je riječ o nastavku obračuna u krvavom ratu kavačkog i škaljarskog klana u kojemu je od 2014. godine ubijeno već više od 50 ljudi. Vlaović je 2013. bio osuđen zbog sudjelovanja u ubojstvu Marka Vesnića, vođe navijača Crvene zvezde, i ranjavanju njegovog kuma Ivana Markovića u Herceg Novom.

'Samo se plaćeni ubojica vraća provjeriti je li meta mrtva'

Beogradski kriminalist Dobrivoje Radovanović kazao je, pak, za Telegraf kako smatra da je ubojstvo izveo plaćeni ubojica.

"Jedino se oni vraćaju da provjere je li meta mrtva. To se na ovoj snimci i jasno vidi. Muškarac bježi tek onog trenutka kad je siguran da je posao dobro obavljen", rekao je Radovanović.

On smatra kako ubojica vjerojatno i nije znao tko je naručio ubojstvo jer u takvim smaknućima sve ide preko posrednika. Također kaže kako je ubojica vjerojatno neko vrijeme pratio žrtvu kako bi uočio njegove navike.

"Čekao je pravi trenutak za likvidaciju", ustvrdio je Radovanović i dodavši da se za smaknuća "velikih riba" ubojicama plaća od 50.000 do 70.000 eura.

'Potencijalno veliki problem za SOA-u i hrvatsku policiju'

Vilim Cvok, novinar24 sata koji već godinama prati crnu korniku i suautor je knjige "Hrvatska mafija" sinoć je u RTL Drektu kazao da bi za Hrvatsku mogao biti problem ako je ubijeni Vlaović doista bio pripadnik škaljarskog klana, a ubojica iz suparničkog klana.

"To bi bio presedan, jer do sada nismo imali takve situacije u Hrvatskoj. To su klanovi koji se uglavnom bave krijumčarenjem kokaina iz Latinske Amerike u regiju. Oni imaju enormne količine novca i ti sukobi traju već sedam godina. U njima je likvidirano više od 50 ljudi. To se događalo u susjednim zemljama, ali ne i kod nas. Ovo bi mogao biti potencijalno veliki problem za SOA-u i policiju", kazao je Cvok.

Govoreći za RTL Danas o ubojstvu koje se dogodilo na Kolanskom Katarelcu, plaži odmah uz novljansko Zrće, savjetnik za sigurnost Mario Bertina upozorio je na moguće loše odjeke ovog zločina.

"Je li u zaleđu nešto iz organiziranog kriminala ili nekakav osobni konflikt, ne bih išao ni u kakve procjene ili komentare. Sigurnosno govoreći, to je najgore što se moglo dogoditi jednoj takvoj destinaciji, naročito tijekom turističke sezone", rekao je Bertina.