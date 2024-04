Danas istječe zatvorska kazna Ivanu Bulju (61) iz Sinja, ubojici Anđele Bešlić (16).

Anđela se u noći 3. ožujka 2002. vraćala s koncerta. Nekoliko stotina metara od kuće presreo ju je automobilom Ivan Bulj. Ušla je u njegov auto misleći kako će je odvesti kući, ali on je skrenuo s ceste odvezao je na nepristupačan predio Vidovo gdje ju je ubio tupim predmetom. Njezino tijelo je odvukao preko žičane ograde i bacio u jamu samo 500-injak metara od djevojčine kuće i prekrio suhim granjem, a mjesec dana kasnije pronašao ju je prolaznik koji je šetao psa.

Vrhovni sud kaznu mu je smanjio na 22 godine

Bulj se na kraju sam predao policiji nakon što je shvatio da privatna istraga Anđelina oca vodi do njega. Optužba ga je teretila i da je silovao nesretnu djevojku, no za to nije osuđen zbog nedostatka dokaza. Jedini materijalni dokaz koji je pronađen mjesecima nakon ubojstva je dlaka izuzeta iz Buljeva automobila. Na Županijskom sudu u Splitu osuđen je za teško ubojstvo maloljetne osobe na 27 godina zatvora. Vrhovni sud je potom kaznu smanjio na 22 godine.

A Ivan Bulj danas bi trebao izaći na slobodu, javljaju 24 sata. Tijekom dana trebao bi napustiti zatvor otvorenog tipa u Turopolju gdje je izdržavao posljednje mjesece zatvorske kazne nakon godina iza rešetaka u strogo čuvanom zatvoru u Glini.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Zapuštena kuća Ivana Bulja koji je prije 22 godine ubio Anđelu Bešlić

Podsjetimo, kuća Ivana Bulja u mjestu Suhač kod Sinja a koju je snimila Ivana Ivanović, fotografkinja Pixsella, stoji napuštena i prazna, nitko u nju ne zalazi otkad je Bulj 2002. završio u zatvoru. Kada se ispostavilo da je Bulj ubio 16-godišnju susjedu Anđelu njegova supruga je s djecom zauvijek napustila Sinj. Otišla je u malo mjesto u Slavoniji i više se nije vraćala. Na napuštenoj kući više nema niti prozorskih okna već samo zjape rupe u fasadi. Dvorište i prilazni put zarasli su u šikaru i žbunje. Mještani ne vjeruju da će se Bulj vratiti u Suhač.

