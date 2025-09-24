Uhićenja u više gradova zbog sumnje na korupciju! Otkriveni detalji: Nakon prometne nesreće...

U tijeku je nova akcija USKOK-a! Po njihovom nalogu, Policijska uprava virovitičko-podravska provodi uhićenja i hitne dokazne radnje. Aktivnosti se odvijaju u Zagrebu, Virovitici i Slatini te su usmjerene na nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Kako doznajemo, odvjetnik je od policajaca dobivao informacije o osobama koje su bile u automobilskim nesrećama, nakon čega ih je kontaktirao kako bi im ponudio zastupanje. Odvjetnik bi kasnije novac, koji bi dobio u tim sporovima, dijelio s policajcima od kojih je dobivao informacije.

Nakon ispitivanja osumnjičenih, USKOK će donijeti odluku o daljnjim koracima u predmetu te će o tome pravodobno obavijestiti javnost, naveli su u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: USKOK upao u Hrvatske šume, odvjetnik osumnjičenih otkrio detalje slučaja