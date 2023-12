Bivši ministar obrane Mario Banožić je 11. studenoga sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake. Ispitan je u sjedištu Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Prije nekoliko dana pojavio se u javnosti prvi put nakon prometne nesreće. Banožić se pojavio u kafiću, kako je javio portal Vinkulja, koji se nalazi u neposrednoj blizini njegova stana u Vinkovcima. Bio je u društvu trojice muškaraca. Prema informacijama Jutarnjeg lista, u tajnosti je podnijeta kaznena prijava protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića (44).

Sumnjiči ga se za tri točke Kaznenog zakona

Banožića se sumnjiči za tri točke iz članka 227. Kaznenoga zakona, odnosno za točke 1., 2. i 6., a prema kojima mu prijeti od jedna do osam godina zatvora u slučaju da mu se sudskim putem dokaže krivnja.

N1 je poslao upit o podnošenju kaznene prijave protiv Banožića, no ni Policijska uprava vukovarsko-srijemska ni MUP RH nisu odgovorili. Upit su poslali i Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, no ni oni se još ne oglašavaju. Za izazivanje prometne nesreće u kojoj je netko poginuo Kazneni zakon predviđa do 15 godina zatvora, no u slučaju da nesreća nije izazvana namjerno već iz nehaja propisano je do osam godina zatvora.

Na potezu Državno odvjetništvo

Na potezu je sada državno odvjetništvo koje bi, kada zaprimi kaznenu prijavu protiv bivšeg ministra trebalo odlučiti hoće li postupak i dalje voditi zbog nehajnog izazivanja tragične nesreće, ili će mu pak na teret staviti težu kvalifikaciju. Sve do podizanja optužnice državno odvjetništvo ima mogućnost vagati za koje kazneno djelo ima dokaza, odnosno zbog kojeg će točno kaznenog djela Banožića izvesti pred sud.

Pravni stručnjaci objasnili su za N1 da i nakon podizanja optužnice, odnosno tijekom cijele glavne rasprave državno odvjetništvo optužbu može mijenjati. Sasvim konkretno, kada bi se naknadno pojavili dokazi da Banožić nije izazvao nesreću iz nehaja, odnosno nenamjerno, državno odvjetništvo moglo bi promijeniti kvalifikaciju i na teret mu staviti teže kazneno djelo. U ovom slučaju to bi tražilo i promjenu nadležnosti suda, jer se za kaznena djela za koja je predviđeno do osam godina zatvora, postupci vode na općinskim sudovima, dok se za kaznena djela za koja zakon predviđa do 15 godina zatvora, okrivljenima sudi na županijskim sudovima.

O Banožiću bi se sada trebalo oglasiti državno odvjetništvo.

