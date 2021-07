Policijski istražitelji prošli su tjedan u sefu koji je u poslovnici Zagrebačke banke u Osijeku otvoren na ime Nataše Sekulić, prijateljice nedavno uhićenog suca Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vekića, pronašli oko 500.000 kuna, piše Jutarnji list.

Vekić je nedavno bio uhićen skupa s još dvojicom osječkih sudaca, Darkom Krušlinom i Antom Kvesićem, osumnjičen da je izravno te posredovanjem osječkog poduzetnika Drage Tadića (također uhićenog) uzimao mito od Zdravka Mamića kako bi se na osječkom sudu donijele presude u korist Mamića i ostalih optuženih za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama.

Mamić ju je u jednom obraćanju spomenuo 31 put

Javno iznoseći u ožujku optužbe na račun osječkih sudaca, Mamić je Natašu Sekulić spomenuo čak 31 put tvrdeći kako se u njezinu stanu nekoliko puta sastajao s Vekićem te da su ona, njezina kći i Vekić, skupa s Mamićem i njegovom suprugom zajedno proslavili Novu godinu u Dubaiju na njegov račun. Sam Vekić 9. lipnja uhićen je upravo u stanu Nataše Sekulić.

Dosadašnji izvidi pokazali su nesrazmjer imovine u odnsou na zakonita primanja i suca Vekića i Nataše Sekulić. Samostalni sektor za financijske istrage Ministarstva financija tijekom izvida je kod nje utvrdio nerazmjer imovine u odnosu na zakonita primanja u razdoblju od 2017. do 2020. godine u iznosu od 537.429,73 kune. To je, piše Jutarnji list, iznos bez sada pronađene gotovine od oko pola milijuna kuna u njezinu bankovnom sefu.

Pola milijuna kuna u sefu nema pokrića

K tomu, istražitelji osnovano sumnjaju, na temelju izjava susjeda i predstavnika stanara, da je Vekić stvarni vlasnik stana u Gundulićevoj ulici u Osijeku, a koji se u zemljišnim knjigama vodi kao vlasništvo njegove prijateljice. Tamo se navodi i da je ona stan kupila u kolovozu 2018. za 375.000 kuna, no iz izvješća Porezne uprave proizlazi kako da nije mogla financirati kupnju tog stana sredstvima ostvarenim legalnim primanjima.

Nerazmjer imovine i osobnih primitaka utvrđen je i samome Vekiću za razdoblje od 2017. do 2021. godine i to u iznosu od 733.078,95 kuna, od čega se većina - 638.936,24 kuna odnosi na 2017. godinu. Za Vekića je također, kako se navodi u istražnom rješenju, utvrđeno i da je ostvario gotovinske uplate kojima nije moguće utvrditi porijeklo i to 356.591,97 kuna u 2017. godini, 335.444,03 u 2018., 125.571,93 u 2019. te 44.042,46 u 2020. godini.

Vekić je nakon završetka ispitivanja svih svjedoka u istrazi, prošloga tjedna pušten iz istražnog zatvora u Remetincu. Budući da pola milijuna kuna u sefu Nataše Sekulić navodno nema pokriće u zakonitim prihodima, sumnja se da bi se moglo raditi o sredstvima koja potječu od kaznenog djela, odnosno od mita koje je Vekiću davao Zdravko Mamić pa je stoga novac privremeno oduzet.