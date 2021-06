U požaru koji je izbio danas oko 11.30 u jednom od stanova u zgradi iz 14. stoljeća na Narodnom trgu u Zadru, obitelj Davora Valčića, poznatog zadarskog radijskog voditelja, ostala je bez krova nad glavom.

Vatrogasci su tek oko 16 sati uspjeli zaustavili širenje vatre, ali drvena građa stare zgrade i dalje tinja pa će vatrogasne ekipe ostati na mjestu požara i tijekom noći.

'Ovo je sada jedna psihološka borba'

Valčić je novinarima opisao dramu u kojoj je s obitelji ostao bez krova nad glavom.

"Izgorjelo je dosta toga i srušio se krov tako da je stan je neupotrebljiv. Više ne živimo ovdje. Ženi je termin poroda za tri dana, imamo klinku od 4 i pol godine i psa. Koliko čujemo informacije iz Grada, dobit ćemo privremeni smještaj. Taman smo sredili cijeli stan prije dolaska bebe tako da je ovo jedna psihološka borba", kazao je Valčić.

Za požar na zgradi u kojoj se nalazi njegov stan doznao je, kaže, od prijatelja kojeg je susreo na Kalelargi.

"Ne mogu reći da mi je laknulo kada sam vidio da nije naš stan, ali kada sam vidio da gori stan do našeg, znao sam da je pitanje kada će izgorjeti s obzirom na to da je ova zgrada stvarno tempirana bomba - stara zgrada, stare grede, to je sve suho. Vatrogasci su napravili stvarno dobar posao. To je mogao biti domino efekt, danas je moglo izgorjeti pola Poluotoka", rekao je. "Cijeli život nam je ostao u tom stanu, onda se nađeš u jednom trenutku na ulici i gledaš kako sve nestaje… I treba ući u novu životnu priču, bit će to sve dobro, sve je to za ljude", zaključio je na kraju.

Mogao je izgorjeti cijeli zadarski Poluotok

Zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Zadra Ante Bebić najavio je da će biti osiguran privremeni smještaj za one čiji su stanovi stradali u požaru. Za RTL Danas objasnio je i što se dogodilo.

"Vatrogasci su čak i morali dio krova i sami srušiti, a nešto se srušilo samo od vatre. Oni su sada, koliko su me izvijestili, uspjeli napraviti prekid između zgrada koje su spojene i nadaju se da su s ovim spriječili prelazak u druge zgrade“, kazao je Bebić.

Zapovjednik zadarskih vatrogasaca Željko Šoša za RTL Danas objasnio je o kakvoj se opasnosti radilo kada je izbio požar.

"S obzirom da se radi o zgradi iz 14. stoljeća, svi podovi i stropovi su drveni. Grede su jednostavno tinjale. Iz jednog stana u drugi je prelazila vatra. Nadljudskim naporima svih vatrogasaca uspjelo se blokirati i s jedne i s druge strane da se požar ne širi. Tamo gdje smo našli vatru, u tome smo je i zadržali i evo - bez žrtava i povrijeđenih vatrogasaca. Noćas će tu vatrogasci dežurati s obzirom da se radi o "sendvičima" - gore u zidovima još tinjaju grede", rekao je Šoša.