Danas oko 11.30 u višestoljetnoj kući na Narodnom trgu u središtu Zadra izbio je požar u jednom od stanova. Iako su vatrogasci zaustavili širenje vatre, morat će dežurati na terenu cijeli dan i noć, a stanari su evakuirani. Požar je izbio u jednom stanu, te je zahvatio još nekoliko stanova i poslovnih prostora, a zatim i potkrovlje. Gašenje je otežavala činjenica da je riječ o drvenoj konstrukciji zgrade iz 14. stoljeća sa starim suhim drvenim gredama, trstikom i drvenim podovima.

'Mogu samo gledati kako požar proždire cijelu zgradu'

Zadarski.hr piše kako je u katastrofalnom požaru izgorio i krov iznad stana poznatog radijskog voditelja Davora Valčića sa zadarskog Radija 057.

"Nažalost, požar se proširio i na stan u susjednoj zgradi, zahvatio je našeg kolege Davora Valčića u koji mu je za koji dan trebala stići prinova", objavili su Valčićevi kolege s Radija 057. On sam je na Facebooku napisao: "Mogu samo bespomoćno gledati kako požar proždire cijelu zgradu, i stan koji nestaje u pepelu. U trenutku ostaneš bez svega. Bože pomozi...".

Vatrogasci koji su gasili požar kažu kako je izgorio krov iznad Valčićevog stana, a nagorjele grede su pale i oštetile plafon. Njegoav obitelj je evakuirana i na sigurnom je.

Požar ugrozio cijeli zadarski poluotok

Inače, zapovjednik Javne vatrogasne postojbe Zadar Željko Šoša rekao je da su vatrogasci oko 11.20 sati zaprimili dojavu da gori zgrada na Narodnom trgu.

"Kad smo došli za nekoliko minuta, na nekoliko prozora je izbila vatra. Gore tri, četiri stana. Dosta je bilo unutra smeća i svega. Dosta je teško ugasiti požar s obzirom na to da su stare grede. Iako mi zaustavimo u jednom, greda gori i prelazi u drugi stan. Trebalo bi presjeći grede, a ako se presječe greda, pada sve. “Dečki će raditi, nema problema. Po nekoliko sati rade. Nemoćni smo u nekim stvarima. Sve to stropovi i grede i to gori iznutra", kazao je Šoša, a prenosi N1.

Šoša je dodao kako je praktički ugrožen cijeli zadarski poluotok gdje se nalazi star i dio grada.

"To je jedna požarna zona. Zasad nam pomoć ne treba, radimo ono što se može. Greda gori u zidu i prelazi u drugi stan", kazao je.