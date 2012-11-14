Tužiteljica: Zašto bi Mate Granić lagao?

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader je u utorak na Županijskom sudu u Zagrebu završio sa izlaganjem svoje obrane u slučajevima Hypo i INA-MOL. Na redu je tužiteljstvo koje je odbacilo tumačenja da je riječ o političkom progonu.

Danas su na redu završne riječi optužbe, zamjenice ravnatelja USKOK-a Tamare Laptoš i Vanje Marušić, koje će dobiti priliku posljednji put uvjeriti sud u opravdanost optužbi protiv Sanadera – da je ratni profiter u slučaju Hypo te da je primio 10 milijuna eura mita od mađarskog MOL-a kako bi mu osigurao većinska upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA-i.

Tijek ročišta pratite na Danas.hr-u:

12.31 Tužiteljica Marušić kazala je da nisu uvjerljive tvrdnje po kojima su Sanader i Ježić kontaktirali zbog pitanja vezanih za HDZ. "Zašto su se čuli i nakon što je otišao s vlasti?", upitala je tužiteljica.

Fiktivni ugovor

12.03 Iz iskaza svjedoka Ježića i Hurlimanna jasno je da se radi o fiktivnim ugovorima, kazala je tužiteljica. Dodala je da je tek 2011. zatražen povrat novca od Xenoplasta kako bi se prikrilo da je to bio fiktivni ugovor. Objasnila je da je spornih pet milijuna eura Xenoplast prikazao kao prihod i korišten je za dokapitalizaciju Diokija. Sanaderov uvjet je bio, kazala je, da mu se novac uplati kada zaželi, a tražio je da jedno vrijeme bude na Ježićevom računu.

11.57 "Prema iskazu Roberta Ježića, Sanader mu je rekao da će, s obzirom da se radi o velikom iznosu, isplata ići u nekoliko navrata", rekla je Marušić i dodala da je vrlo brzo isplaćeno 5 milijuna eura. Da je taj novac bio namijenjen Sanaderu dokazuje i sam raskid ugovora, kazala je tužiteljica. Podsjetila je da su, nakon što je Ježić odbio nastaviti primati novac, on i Sanader su otišli su u Zurich i razvrgnuli ugovor. Dodala je da Sanader nije uvjerljiv kad govori da su tamo išli zbog Ježićevih tvrtki.

11.45 Nastavljeno je ročište. S iznošenjem završne riječi započela je tužiteljica Vana Marušić.

10.30 "Točno je - Sanader je u Austriji ispitan u svojstvu svjedoka, a ovdje je osumnjičenik", rekla je Laptoš. No, razlog tome je što je "Austrija prepustila Hrvatskoj progon Sanadera upravo zbog lažnog iskaza o primanju provizije".

Tužiteljica je istaknula da se radi o činu ratnog profiterstva jer je Sanader bio potpuno svjestan teške situacije u kojoj se Hrvatska nalazila te koliko su joj bile potrebne zgrade za diplomatska predstavništva kako bi se svijetu mogla objasniti pozicija RH.

Što se tiče tvrdnji da se radi o političkom progonu po nalogu Sanaderove nasljednice, DORH je više puta, pa i sada, kazala je Laptoš, odbacio takve tvrdnje.

Turudić je proglasio pauzu, nakon čega će druga tužiteljica iznijeti završne riječi u slučaju INA-e i MOL-a.

10.15 Pozvala se na bilješku Gunthera Striedingera iz 1994. godine, u kojoj se navodi da je Sanader Kultereru obećao da je Hypo imati povlašteni položaj, primjerice dobivati povlaštene informacije, i da će kroz te plasmane namiriti sadašnje ustupke, kao što je odustajanje od konzorcijske naknade.

Sanader iskoristio položaj glavnog pregovarača

"Sanader je položaj glavnog pregovarača i situaciju iskoristio i kod primanja provizije", kazala je.

Postavila je i pitanje – zašto bi Striedinger navodio nešto neistinito u svojoj bilješci iz 1994. godine? Osim svjedoka Kulterera i Perkovića, Sanaderova obrana tvrdi da lažu svi svjedoci, kazala je Laptoš, te ustvrdila i da nema razloga za lažno svjedočenje Tafre, Vidakovića, austrijskih svjedoka, Mate Granića.

"On (Granić, op.a.) svoj iskaz nije bitno mijenjao, dopunjavao ga je onim čega se sjetio", ustvrdila je Laptoš dodajući da je njegov iskaz potvrdio i svjedok Miro Kovačić.

9.56Sporno je vrijeme upoznavanja Ive Sanadera i Eugena Laxe. Prema tvrdnjama tužiteljstva, svjedoci su, ponajprije svjedok Tafra, naveli da je Sanader je Laxu upoznao 1992. godine, najkasnije 1993. godine, ali nikako kasnije u vrijeme inkriminacije, i to u prostorijama MVP-a, kao što tvrdi obrana.

"A on je to poznanstvo iskoristio da se kao primatelj provizije navede Laxa", navela je Laptoš.

Jedino što je točno što je navela obrana I. Sanadera jest da se radi o uglednom iseljeniku, koji se u Hrvatsku vratio zbog povrata imovine, ustvrdila je dodajući da pravi Laxa nije dogovarao proviziju od Hypo banke.

"Grafološka vještačenja pokazala su da isplatnice Hypo banke nije potpisao pravi Laxa. Nije ih potpisivala ni ista osoba, što je potvrdio G. Striedinger", nastavila je.

9.46 Tužiteljica navodi da je Sanader u svojoj obrani rekao da USKOK od MVP-a nije pribavio ponudu od Hypo banke iz 31. kolovoza 1994. godine i to zato što ta ponuda nije pribavljena jer ide u korist njegovoj obrani.

Iz arhive Ministarstva vanjskih poslova dostavljena je kompletna dokumentacija vezana za kredit, koju je tražio USKOK, ali ne i dokumenti za koje Sanader tvrdi da nedostaju, nastavila je. Isto tako, putem međunarodne pravne pomoći dostavljeni su dokumenti vezani za Hypo, pa Laptoš zaključuje da je sudu bila vidljiva "sva dokumentacija koja postoji".

"Ponuda koju je spominjala obrana očito nije bila toliko važna kao što je obrana predstavlja", smatra ona.

Bivši direktor Hypo banke Wolfgang Kulterer je ustvrdio da je sa Sanaderom dogovorio proviziju u iznosu 5 posto od vrijednosti kredita.

9.40 Laptoš je počela iznositi završnu riječ vezano za slučaj Hypo banke. Ustvrdila da je austrijski ministar vanjskih poslova Alois Mock kazao da postoje dobri kontakti s g. Sanaderom te da Hrvatska traži sredstva za kupovinu diplomatskih zgrada. Pročitana su i pisma A. Mocka i bivšeg ministra Mate Granića.

Sastanci na Zrinjevcu

"Iz personalnih i materijalnih dokaza nedvojbeno je utvrđeno da su pregovori započeti na inicijativu A. Mocka. Sastanci su se održavali u Ministarstvu vanjskih poslova. Iako se zbog protoka vremena svjedoci ne sjećaju detalja – točnih datuma, svih prisutnih na pregovorima i slično – svi su suglasni da je M. Granić bio samo na jednom do dva sastanka na početku pregovora i da je kasnije sastanke održavao Sanader."

"Iako optuženi pokušava minorizirati svoju ulogu, upravo je on bio glavni pregovarač u pregovorima s Hypo bankom i time se razlikuje od svih ostalih svjedoka", dodala je Laptoš.

9.35 Tužiteljica Tamara Laptoš započela je s iznošenjem završnih riječi Državnog odvjetništva. Ustvrdila je da su kaznena djela navedena u optužnici protiv premijera u slučajevima INA-MOL i Hypo banke "nedvojbeno dokazana".

Podsjetimo, u obrani koja je trajala dva dana Ivo Sanader je sve optužbe na svoj račun negirao. Ustvrdio je da su one dio političkog progona u režiji Jadranke Kosor pitajući se kako je bi uopće bilo moguće da proviziju prima netko tko nije onaj koji donosi odluke. U tom smislu istaknuo je i da on Hypo banci nije mogao osigurati povlašteni položaj u Hrvatskoj jer položaj banke ovisi o Ministarstvu financija, Hrvatskoj narodnoj banci i Vladi.

Vezano za optužbe u slučaju INA-MOL kazao je da niti je tražio mito od MOL-a niti ga je primio. Krunski svjedok slučaja Robert Ježić, kazao je Sanader, laže kada kaže da mu je za to na račun Xenoplasta uplaćeno pet milijuna eura. Uopće nije logično da bi netko toliki novac držao na tuđem računu, govorio je Sanader ustvrdivši da je to bio Ježićev novac za konzalting usluge oko Družbe Adrije.