Tri muškarca ispala su iz kanua kod Osijeka, a jedan od njih je nestao u Dravi. PU osječko-baranjska potvrdila je da se traga za 30-godišnjim muškarcem, a sve se dogodilo u subotu oko 17 sati, prenosi Glas Slavonije.

Skupina mlađih muškaraca porinula je kanue, a oko 300 metara uzvodno jedan od njih se prevrnuo. Trojica muškaraca našla se u Dravi te su počeli plivati prema obali, a njihovi prijatelji već su bili udaljeni od njih i nisu bili svjesni što se iza njih događa.

Dvojica stigla do obale, a treći nije

Do tog se spusta jet-skijem dovezao jedan muškarac koji je mladiće upozorio da budu oprezni, a kad se krenuo vraćati prema svojoj prikolici i kombiju, čuo je vriskove. Vratio se po muškarce. Dvojica su se uhvatila za jet-ski, a upitao je i 30-godišnjaka, koji se držao za kanu, treba li mu pomoć.

Kako je on odgovorio da će sam doći do obale, vozač jet-skija dva je njegova prijatelja dovezao do obale. Kada su tamo stigli, trećeg ,muškarca nije bilo. Alarmirali su policiju i pokušali locirati trećeg.

Pola sata od dojave policiji na mjesto događaja stigli su i ronioci. Dali su se u potragu za nestalim 30-godišnjakom, no ona je bila neuspješna.