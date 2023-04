Đuro Horvat, vlasnik tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca, jedan je od pet osoba koje je Europsko tužiteljstvo osumnjičilo za malverzacije novcem Europske unije. Horvata i gradske službenike ispitat će zbog projekta sufinanciranog s više od 30 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava.

"Moj je patent zaštićen, optužili su me za njega, a ja imam sve to. Ja neću izaći živ iz kuće. Moj je patent zaštićen, a oni su kriminalci mene optužili za moj patent. Pa svi vi o tome i o meni znate sve", rekao je za Jutarnji list Đuro Horvat.

Poduzetnik, inovator, osnivač i vlasnik tvrtke "Tehnix" je rođen 1943. godine u Draškovcu, a diplomirani je ekonomist. Do osnutka tvrtke "Tehnix" dvadeset i pet godina bio je voditelj proizvodnje u tvornici "Rade Končar" u Donjem Kraljevcu.

Primio niz nagrada

Horvat je primio niz nagrada i priznanja za svoj inovativni rad i djelovanje na području zaštite okoliša. Horvat je 2016. godine proglašen poduzetnikom godine u Hrvatskoj, a ubrzo potom i za najgospodarstvenika u Europi i nominiran je u uži izbor 4 najbolja svjetska EY poduzetnika. Tehnix je svrstana među četiri najbolje zajedno s predstavnicima iz Njemačke, Australije i SAD. Među nominiranim međunarodnim tvrtkama samo je „Tehnix“ bio iz područja zaštite okoliša.

Tijekom koronakrize je u emisiji Otvoreno potvrdio da je svojim zaposlenicima koji su završili u samoizolaciji skresao plaću za 10 posto.

'Idu od kafića do kafića'

"Mi smo donijeli mjeru da destimuliramo ljude koji su u takvom odnosu prema vlastitom zdravlju i prema kompaniji jer 20 ljudi nedostaje. Istovremeno taj novac usmjeravamo na one djelatnike i menadžere koji su zdravi i koji se odgovorno ponašaju, želimo mikroorganizaciju svesti na vlastitu odgovornost. Svi se moramo uključiti, svaka lokalna zajednica, kompanija", govorio je te 2020. Horvat.

"Nedavno smo im skinuli od plaće. Smatramo da je to plod neozbiljnosti, neodgovornog ponašanja. Ako čovjek ide iz radnog mjesta prema kući, ako ide od kafića do kafića, ako prouzrokuje sam taj dio nezdravog života, onda mora snositi jedan dio odgovornosti. Istovremeno, to ne ostaje kompaniji, nego onim djelatnicima koji su neodgovorni" rekao je Horvat.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) izvijestio je da je u suradnji s policijom u utorak u Hrvatskoj uhitio pet osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, počinjenu na štetu Kohezijskog fonda EU-a. U tijeku je provođenje hitnih istražnih radnji s ciljem prikupljanja dokaza, navode u priopćenju.