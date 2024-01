Stižu detalji slučaja o zaposleniku Ministarstva vanjskih poslova (64) koji je uhićen jer je s dvojicom državljana Indije ilegalno u svojoj kući u Zagrebu držao devetero stranaca.

Naime, prije nekoliko dana u jednoj ulici na Medvešćaku odvijala se prava drama. Zbog dojave da se u jednoj kući krije nekoliko ilegalnih migranata, policija je stigla na teren i brzo je nastao kaos. RTL je kasnio doznao da je u skandal umiješan i zaposlenik Ministarstva vanjskih poslova.

Tko je zaposlenik Ministarstva, za RTL Danas ispričala je reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Nije riječ o osobi na rukovodećoj poziciji

"Riječ je, kako doznajem, o stručnom suradniku. Iz MVEP-a kažu da nije o osobi koja je na nekoj rukovodećoj poziciji, ipak radio je na brojnim mjestima u MVEP-u. Između ostalog, bio je i savjetnik po konzulatima. Riječ je o muškarcu od 64 godine kojeg čeka umirovljenje. Policija je podnijela kaznenu prijavu Kaznenom općinskom državnom odvjetništvu gdje je ispitan zajedno s jednim Indijcem, a nakon toga je pušten da se brani sa slobode", istaknula je reporterka.

"To što je pušten da se brani sa slobode znači da će se kazneni postupak voditi, a on će ga pratiti sa slobode. MVEP ima informaciju o provođenju izvidnih radnji nad službenikom Ministarstva, te će nakon eventualnog podizanja optužnice poduzeti zakonom propisane radnje sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno Zakonu o državnim službenicima", rekla je.

Krijumčari su uglavnom strani državljani

Na pitanje pokazuje li ovaj slučaj nove trendove u krijumčarenju migranata, reporterka odgovara potvrdno.

"Pokazuje sasvim sigurno. Dosad smo izvještavali o krijumčarenjima uglavnom putem automobila i to s jedne lokacije na drugi. Po policijskim podacima su najkritičnije PU karlovačka i PU sisačko-moslavačka. Što se tiče ovog slučaja, ovaj muškarac uhićen je na radnom mjestu. Kada gledamo statistiku krijumčara, uglavnom je riječ o stranim državljanima. I to 70 posto naspram 30 koliko čine po statistici Hrvati. No, zanimljivo je da je policija zabilježila veliki porast kaznenih djela kada su u pitanju krijumčarenja stranih državljana i to za 94 posto. Što se tiče ovih 9 Nepalaca koji su pokušali pobjeći, oni su zatražili azil. Svi se nalaze u hotelu Porin. Nisu se planirali niti zaposliti već su vjerojatno bili samo u tranzitu", istaknula je.

