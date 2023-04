Đuro Horvat, vlasnik tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca, jedna je od pet osoba koje je Europsko tužiteljstvo osumnjičilo za malverzacije novcem Europske unije. Horvat i gradski službenici su pod povećalom zbog projekta sufinanciranog s više od 30 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava. Dan nakon uhićenja pušten je na slobodu.

Nakon izlaska iz policijskog pritvora za RTL je ispričao svoju stranu priče.

S 80 godina prva noć iza rešetaka, kako se osjećate?

"To je doista stravično za ljude koji se zaista ne osjećaju krivim, niti doista jesu krivi. Mi smo krivo optuženi, mi smo optuženi da smo lobirali, a zapravo mi smo promovirali naš patent. Patent koji je moje vlasništvo i kompanije Tehnix. To niti oni koji su potraživali, ni koju su jučer razgovarali s javnošću ne znaju.

Trudili smo se, 20 godina smo radili na tom postrojenju. To je postrojenje koje je najnaprednije u svijetu. Nema ga nigdje. I željeli smo ga promovirati u Hrvatskoj. I tu je taj otpor lobija koji to nisu željeli. Koji to nisu željeli i oni su pomogli u sastavljanju optužnica da bi nas eliminirali. Međutim nas ne mogu eliminirati. Znanje je uništivo. To je naše patentno pravo, nas štiti patent i mene čuva moja savjest koja je potpuno čista", rekao je.

Jeste bili u tvrtki kad je došla policija?

"Ne, ja sam na bolovanju, imam problema s nogom, tako da sam doma bilo", kaže.

A kako je to izgledalo?

"To je bilo rano ujutro, za mene bilo stravično, šokantno, ja nikad nisam to doživio, nikad nisam bio na sudu. Samo sam bio hvaljen da radim dobre stvari, bio sam jako povrijeđen… Spasio me advokat Župić jer on je mene savjetovao da budem strpljiv", kaže.