Olupina zrakoplova Cessna, koji se u subotu srušio kod Zagreba prilikom čega je jedna osoba poginula, a četiri su ozlijeđene, trebala bi biti izvučena u idućim danima.

U zrakoplovu je u trenutku pada bila i poznata padobranka Veselka Klobučarić-Pirc, predsjednica padobranskog kluba Croatia i viceprvakinja Europe u skokovima na cilj. Suprug Zdravko Pirc čuo se s njom i kaže da je dobro, no ističe - pravo je čudo da su preživjeli s obzirom na stanje u kojem se avion sada nalazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Čudo da ima preživjelih'

"Supruga je rekla da je bila stisnuta između dva lima, u repu aviona. Poginuli je bio kod vrata, on je pretpostavljam ispao iz letjelica. Avion je navodno pao na njega, kao i drveće. Tu je preživljavanje bilo nemoguće", kazao je.

Istaknuo je da je sve išlo po planu dok se nije dogodila nesreća."To je bilo iznenađenje. Avion koji je trebao baciti učenike u četvrtom letu, jednostavno se nije pojavio. Čuli smo Hitnu. Dignuo sam slušalicu, a s druge je strane Hitna poručila da idu tražiti mjesto doskoka aviona i da ne znaju gdje je, samo da je u šumi", prepričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znajući rutu, pretpostavio je da je zrakoplov završio u Kerestinečkoj šumi. "U grubo smo locirali avion. Nakon toga smo Zlatko Zemljić i ja poletjeli s motornom jedrilicom da iz zraka probamo locirati mjesto aviona. Međutim, ništa se nije vidjelo od šume, ali se u tom trenutku javio jedna od preživjelih preko mobitela i rekao da letimo ravno iznad njih", dodao je.

U zrakoplovu je bila ekipa koja se pripremala za državno natjecanje. Osim Veselke Klobučarić Pirc, u njemu je bilo dvojce sportaša, predstavnik oružanih snaga i pilot. Avion u kojem su poletjeli unajmljen je u Mađarskoj te je u petak došao sa servisa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kad se avion srušio, jedan je putnik otrčao tražiti pomoć'

"Sve je išlo savršeno dok se nije dogodila nesreća. Naša zadaća je samo da kažemo da je avion otkazao", rekao je dodavši da će Agencija za civilno zrakoplovstvo istražiti što je točno krenulo po zlu.

Pirc procjenjuje da je pilot uredno odradio svoje zadaće. Uvjerava, u ovoj nesreći nije presudilo pitanje čovjeka, nego tehnike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pripadnik oružanih snaga je, čim se avion srušio, odmah otrčao do prve kuće tražiti pomoć. Puno je pomogao. To je vrsta šoku koju jednom kad doživite, pa još jednom, puno ste čvršći u prihvaćanju činjenica. Vidio sam puno nesreća i svojim očima gledao kako čovjek gine, a sat vremena prije smo se dogovarali za kavu. To se dogodilo i sada", zaključio je Pirc koji nije skrivao emocije.

U nesreći je život izgubio vozač Hitne iz Zaprešića. Ostali su ozlijeđeni prevezeni u Kliničku bolnicu Dubrava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS-ovci o dramatičnim trenucima potrage: 'Avion je bio okrenut naopačke'