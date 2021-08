Proteklog je petka na rovinjskoj tržnici došlo do groznog sukoba vlasnika štandova nakon čega su tri osobe hospitalizirane u pulskoj bolnici. Neki od ozlijeđenih su zaradili osim šavova i potres mozga, javlja Istr!aIN.

"Policija je zaprimila prijavu da je u petak, 20. kolovoza, oko 21.50 sati, na gradskoj tržnici u Rovinju došlo do sukoba nekoliko osoba. Tri osobe zatražile su liječničku pomoć. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja“, poručila je glasnogovornica PU istarske, Suzana Sokač, za navedeni portal.

Eskalacija sukoba

Do sukoba vlasnika štandova došlo je u večernjim satima, a doznaje se kako sukob na tržnici traje već dulje vrijeme. Sve je eskaliralo nakon što je prodavačica Dragica svojim "susjedima“ navodno prigovorila da se pridržavaju tržnog reda, kao i propisa Stožera civilne zaštite te županije, odnosno da se njihovi prodavači ne smiju nalaziti ispred pulta, već iza kako bi kupcima omogućili nesmetan prolazak do ostalih štandova na tržnici.

Ozljede je na tržnici, zajedno sa svojom djelatnicom Dragicom, zadobio Enrico Cernecca, vlasnik lokalnog OPG-a. On je kazao kako je za sukob doznao u petak navečer, kada je oko 21:50 sati primio od nepoznate osobe da mu je djelatnica teško ranjena – dobila je udarac šakom u glavu, te da mu je štand jako oštećen.

''Ja sam stigao dolje u 21:57 sati i s obzirom na to da je ona već bila napadnuta, nije mi bilo jasno što se točno dogodilo. Došao sam tamo i rekao napadačima da neću s njima ništa razgovarati dok ne dođe policija. U tom trenutku tamo su se našla i dva djelatnika Crnog vjetra koji su spriječili daljnji sukob.

Zatim sam išao do svoje djelatnice koja mi je rekla kako ima zatvoreno oko, a na drugo slabo vidi te da je prilikom udarca izgubila naočale. Ja sam ih išao potražiti, gledao sam dolje i u tom trenutku zet od vlasnika susjednog štanda me udario s kockastom bocom u potiljak glave i kada sam se okrenuo još jednom me bocom udario u čelo...'' rekao je Cernecca. Dodao je kako je nakratko ostao bez svijesti.

''Napadač je sjedio i držao glavu dole tako da je razmišljao što učiniti s obzirom na to da smo mi jedini domaći dolje i htio nas se riješiti i to je, po meni, bio pokušaj ubojstva. U to vrijeme moja djelatnica je opet bila napadnuta i krvi je bilo posvuda''.

Vlasnik napadnutog štanda krivi Komunalni servis

Smatra da navedeni sukob jednim dijelom krivnja Komunalnog servisa koji ne obraća previše pozornost na nepridržavanje tržnog reda.

„Komunalni servis dozvoljava da prodavači cijelo vrijeme budu u prostoru za kupce i da ih zaustavljaju. Čim ti se netko pojavi ispred, oni odmah skaču i reagiraju“, rekao je Cernecca. Smatra kako bi Komunalni servis na tržnici morao osigurati redare koji bi pratili pridržavaju li se svi tržnog reda ili ne.

''Direktor smatra da nije dužan osigurati redare, međutim po Pravilniku o tržnom redu piše da su dužni osigurati red, a to se može isključivo s redarima. Tržni red se ne primjenjuje i nitko na to ne reagira. Mi smo se već između sebe više puta verbalno sukobili, a Komunalni servis nikada ništa nije poduzeo. Ljudi su si dozvolili onoliko koliko su im oni dopustili. Za ovo djelo što se dogodilo, ja osobno optužujem Komunalni servis i direktora“, poručio je.

Poruka istarskom Stožeru

Dodao je i da se odluke Stožera CZ provode selektivno. "Onima koji su pod protektoratom Komunalnog servisa dopušteno je da prodavači budu u prostoru za kupce i u tome je cijeli problem jer se ometa kupcima ulazak na cijeli donji dio tržnice i svaki potencijalni kupac je prisiljen na fizički kontakt s prodavačima“, rekao je Cernecca, poručivši načelniku istarskog Stožera, Dini Kozlevcu, da se prestane baviti statistikom.

''Imam poruku za Stožer i gospodina Kozlevca da prati provođenje mjera, a ne samo da ih donese na papiru bez nadzora provode li se te donesene odluke. Gospodine Kozlevac, to ne ide tako!“, poručio je.

U sukobu do kojeg je došlo u petak ozlijeđeni su Cernecca, njegova djelatnica i njezin sin, a po događaju su prevezeni u OB Pula, gdje su pregledani i otpušteni nakon nekoliko sati, dok je Dragica otpuštena tek sljedeći dan oko poslijepodneva zbog dodatnih pretraga.

Cernecca je dodao kako ovaj sukob ne želi gledati kao sukob potaknut zbog nacionalnosti. "Mi smo trebali biti mirna regija, a vidim da to neće biti tako. Poduzet ću sve što treba da se ovo riješi i zaustavi jer Istra je uvijek bila regija za domaće i furešte, a ovdje se daje podrška samo fureštima i podržavaju krupni kapital uz formiranje monopola, a svaki monopol je doveo do revolucije pa tako će i ovo“, zaključio je.

Druga strana medalje

Rovinjski su kupci kazali kako je spomenuta prodavačica u više navrata i sama radila ono za što je optuživala susjede.

Rovinjski gradonačelnik Marko Paliaga navedenim je incidentom zgrožen. „Ovo nije prava slika Rovinja i vjerujem da će policija i sve nadležne službe utvrditi sve činjenice i sankcionirati one koji to zaslužuju kako se ovakvi izolirani slučajevi više ne bi ponovili“, zaključio je.

Iz Komunalnog servisa potvrdili su da je u petak došlo do incidenta na Gradskoj tržnici u Rovinju, ali su istaknuli kako za vrijeme fizičkog obračuna nitko od radnika Komunalnog servisa nije svjedočio tom nemilom događaju budući da se isti dogodio u vrijeme kad tržnica više ne radi.

‘’Iskreno nam je jako žao da je do takvog događaja uopće došlo na gradskoj tržnici jer ne pamtimo kada se nešto ovako strašno ili slično uopće dogodilo na našoj gradskoj tržnici, odnosno takvih događaja na gradskoj tržnici nikad nije ni bilo. Poduzet ćemo sve mjere koje su nam na raspolaganju da se takav događaj na našoj gradskoj tržnici, u vrijeme kada ona radi, nikad više ne dogodi.

Trenutno smo u fazi ishođenja Zapisnika od MUP-a, s obzirom na to da su službene osobe MUP-a bile na očevidu te u ovom trenutku ne raspolažemo sa službenim informacijama što se tog dana zapravo dogodilo’’, poručili su iz Komunalnog.

"Bilo je zaista ružno za gledati, krvi je bilo posvuda. Nadam se da će se ozlijeđeni brzo oporaviti!’’ rekla je gospođa koja se u trenutku incidenta našla ispred same tržnice.