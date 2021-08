Lučica u samom gradu Hvaru postala je ring za nasilne okršaje. Naime, iznajmljivači brodica, odnosno oni koji se bave morskim prijevozom turista, međusobno "kradu" klijente, a obične svađe su prerasle u tučnjave.

Novinari 24sata su u posjedu snimke jednog od okršaja. "Ova snimka tučnjave nastala je 17. kolovoza oko 12:30 sati. Mlađi muškarac 'ukrao' je goste ovom krupnijem gospodinu sa snimke ponudivši im 200 kuna jeftiniji transfer. Prvo su se posvađali, a onda su proradile i šake. Turisti, ali i svi mi domaći, bili smo u šoku", govori svjedok koji je poslao snimke.

Nedugo zatim, izbila je još jedna tučnjava. Ovoga puta jedan od protagonista letio je u more. Razlog je opet bila "krađa" turista.

Jedan je završio u moru

"Turisti su došli tražeći vlasnika brodice s kojim su se dogovorili za transfer. Dočekao ih je drugi skiper i predstavio se kao taj kojeg oni traže. U principu, oteo mu je mušterije. Potom je došao muškarac čiji su to zapravo bili gosti i nakon svađe gurnuo ovog drugog u more. To je bilo u subotu popodne, oko 17 sati", opisao je svjedok.

Istaknuo je da policija uopće nije intervenirala niti u jednom slučaju. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske to su i potvrdili, napomenuvši da nisu zabilježili te događaje.