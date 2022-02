Ne smatram se krivim za kazneno djelo koje mi se stavlja na teret, ali iznimno mi je žao što se to dogodilo, rekao je nogometaš Petar Bočkaj na Općinskom sudu u Osijeku gdje mu je u srijedu nastavljeno suđenje za prometnu nesreću koju je pod utjecajem alkohola izazvao 1. ožujka 2019. godine, javlja Jutarnji list.

Bočkajev suvozač: 'Ne sjećam se svega, bio sam u šoku'

U srijedu je svjedočio Živko Žulj, koji je bio suvozač u Bočkajevu Mercedesu, ali njegovo svjedočenje nije donijelo ništa novo po pitanju okolnosti ove nesreće. Žulj je ispričao kako su na benzinsku stali da kupe cigarete, ali je u tijeku bila smjena, pa je trgovina bila zatvorena.

"Vratio sam se do auta i sjećam se samo da je auto odjedanput krenuo i našao se unutar benzinske, ali ne znam kako se točno vozilo pokrenulo, jer nisam bio u autu, nego pokraj njega. Petar je prije dolaska na benzinsku normalno upravljao vozilom. Nakon toga me uhvatio neki šok, zvao sam brata da ga pitam što da radimo. Ne sjećam se svega, bio sam u šoku. Ne sjećam se nikakvih detalja unutar prodajnog prostora. Kasnije je došao jedan auto i on se odvezao s njim, ali ja to nisam vidio. Ja sam okolo hodao, tako da Petra nisam ni vidio, ali mislim da ne bi htio pobjeći s mjesta nesreće", rekao je Žulj. Dodao je kako je on ranije konzumirao alkohol, a za Bočkaja ne zna je li i on pio.

Bočkajevi branitelji Filip Glavaš i Vedran Pajić sudu i tužiteljstvu predali su i pismo koje je Bočkaj nakon nesreće poslao oštećenoj Renati Golik. Sljedeća rasprava zakazana je za 17. ožujka, a na njoj bi trebao svjedočiti već spomenuti Barišić.

Autom prignječio djelatnicu: Nije me ni pitao kako sam i treba li mi pomoć

Podsjetimo, Bočkaj je prije gotovo tri godine s 1,86 promila alkohola u krvi svojim automobilom Mercedes AMG E43 uletio u prodajni prostor INA benzinske crpke u Kanižlićevoj ulici u Osijeku. Osim što je demolirao prodajni prostor benzinske, Bočkaj je uletom u prodajni prostor ozlijedio i djelatnice, koje su se nalazile iza pulta. Djelatnica Renata Golik zadobila je nagnječenje obje natkoljenice te uganuće i nagnječenje desnog nožnog zgloba, dok je njezina kolegica Mirjana Brajović zadobila lakše ozljede nagnječenja oba ručna zgloba.

Bočkaj je nakon toga, ne pruživši pomoć ozlijeđenim djevojkama, izvezao automobil iz trgovine, a ubrzo je po njega došao prijatelj koji ga je odvezao s mjesta nesreće.

Iako je PU osječko-baranjska protiv njega podnijela tek prekršajnu prijavu, nakon istrage Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku protiv Bočkaja je podignuta kaznena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom te nepružanja pomoći ozlijeđenoj osobi.

Oštećena Renata Golik ranije je ispitana u ovom kaznenom postupku, pri čemu je izjavila kako je Bočkaj nakon nesreće nije ni upitao kako je te treba li joj pomoć.

"Nakon što je izašao iz automobila došao je do druge strane pulta, ali nisam vidjela da pokušava odmaknuti pult i pomoći mi iako sam zapomagala i tražila pomoć. On se potom vratio u automobil i izvezao ga iz trgovine, a nakon toga ga više nisam vidjela", ispričala je Golik, koju su oslobodili tek vatrogasci koji su došli na intervenciju nakon dojave o nesreći. Kazala je i da je zbog ozljede zgloba četiri tjedna nosila longetu i kretala se uz pomoć štaka. Naknadne pretrage otkrile su i prijelom jedne koščice u nozi.

Policija je Bočkaja naknadno pronašla u njegovu tadašnjem stanu u Strossmayerovoj ulici, a tom prilikom je i podvrgnut alkotestiranju.

Podsjetimo, nakon te nesreće NK Osijek ga je suspendirao i udaljio iz prve momčadi, ali je ubrzo u nju vraćen. Na Badnjak prošle godine Bočkaj je prešao u redove zagrebačkog Dinama.