Sudar trajekta i jedrilice u Zadarskom kanalu: Jedna osoba završila u moru

Trajekt i jedrilica sudarili su se oko 12.35 sati iznad Ošljaka u Zadarskom kanalu, za Zadarski.hr potvrdio je Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar.

Kako navode očevidci, trajekt "Ugljan", koji inače redovito prometuje na liniji Preko-Gaženica, sudario se s jedrilicom u kojoj je bio samo jedan član posade. Nakon udara muškarac s jedrilice je završio u moru, no posada trajekta brzo je reagirala. Odmah su poslali pomoćnu brodicu koja ga je preuzela i prevezla na trajekt.

Jedrilica, koja je ostala bez kontrole, nastavila je kružiti morem te je predstavljala potencijalnu prijetnju sigurnosti plovidbe. U akciji osiguravanja plovila uključila se i brodica Lučke kapetanije Zadar, koja pokušava zaustaviti nekontroliranu jedrilicu.

Istražuju se okolnosti nesreće

Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih u nesreći, no još se uvijek istražuju sve okolnosti.

Trajekt je navodno krenuo s otoka Ugljana prema Zadru u 12.15 sati. "Trajekt je prije nesreće trubio i upozoravao jedrilicu da se skloni s rute, ali to se nije dogodilo. Kad je posada trajekta vidjela da se jedrilice ne miče, dali su se u lijevo, ali su na koncu ipak jednim dijelom zakačili jedrilicu. Čovjek koji se nalazio ne brodu je skočio u more, a posada trajekta je odmah spustila pomoćni brod u more kako bi pomogla unesrećenom", ispričao je stanovnik Ugljana.

