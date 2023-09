Afrička svinjska kuga i dalje se širi, a nastavlja se i eutanazija svinja. Kako javlja Danas.hr, situacija u Slavoniji i dalje nije dobra, a sastanak svinjogojaca i ministrice poljoprivrede Marije Vučković koji je bio planiran za danas - otkazan je. Slavonski stočari uporni su u tome da ministrica da ostavku, no do toga neće doći, potvrdila je Vučković.

Struka je zakazala, dodali su stočari, a protokol na njihovim gospodarstvima ne vrši se pravilno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od pojave kuge pa sve do danas, eutanazirano je više od 17.000 svinja, a u mjestu Đurići na jednom gospodarstvu eutanazirali su 37 svinja. Direktor Veterinarske stanice Sveti Ivan Zelina Neven Hopek rekao je da su to napravili jer je vlasnik to tražio.

Pomažu i pripadnici Civilne zaštite

"Tražio je to kako bi si skratio muku i agoniju te izbjegao mogućnost da mu se životinje zaraze i da tako počne još gora agonija uginuća", otkrio je Hopek. Nakon što su usmrtili životinje, dodao je, izvukli su ih izvan objekta pa proveli dezinfekciju prostora gdje su svinje boravile, kao i dezinfekciju samih svinja.

Nakon toga, otkrio je veterinar, dolazi kamion koji odvozi životinje, a prilikom i nakon utovara vrši se dezinfekcija kamiona. Posljednja tri dana u svom poslu, potvrdio je Hopek, imali su pomoć pripadnika Civilne zaštite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nezadovoljnim svinjogojcima odgovorila je ministrica Vučković pa kazala da im vojska koju su tražili na terenu - nije potrebna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sastanak nije otkazan, nego je odgođen. Inače se mi nalazimo sa svinjogojcima neovisno o situaciji jako često i sa svim odborima Hrvatske poljoprivredne komore što evo naravno možemo dokazati", kazala je ministrica Marija Vučković.