Motociklist i njegova suputnica zadobili su ozljede opasne za život sudarivši se u subotu popodne kod Velikih Zdenaca s osobnim vozilom u kojem je lakše ozlijeđeno dvogodišnje dijete koje nije bilo u sigurnosnoj sjedalici, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

Nesreća se dogodila oko 17 sati, kada je 56-godišnji vozač upravljao motociklom bjelovarskih registarskih oznaka Zdenačkom cestom iz Hercegovca prema Velikim Zdencima. Na motociklu je kao putnica bila 54-godišnjakinja.

Skrećući ulijevo na prilazni most lovačke kuće nije se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, a nije pri tome vodio računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja. Pri tom je došlo do sudara s osobnim automobilom daruvarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 65-godišnjak, a koji je već bio u pretjecanju, izvijestila je policija.

Zatvorena cesta zbog očevida

Nakon sudara su motociklist i njegova putnica pali na kolnik dok je motocikl nastavio nekontrolirano kliziti po kolniku državne ceste, a osobni automobil je sletio u putni jarak. Kao putnici u osobnom automobilu bili su 26-godišnjak, 24-godišnjakinja i dvogodišnje dijete koje nije bilo smješteno u dječju sigurnosnu sjedalicu nego je sjedilo u krilu žene.

Vozač motocikla i njegova putnica su Hitnom medicinskom pomoći prevezeni u bolnice gdje su im kvalificirane teške tjelesne ozljede opasne za život. U ovoj prometnoj nesreći lakše je ozlijeđeno i dijete koje nije bilo propisno smješteno u osobnom vozilu, odnosno u sigurnosnoj sjedalici zbog čega vozaču osobnog vozila slijedi izvješće o počinjenom prekršaju. Vozač osobnog vozila nije bio pod utjecajem alkohola, a vozač motocikla zbog zadobivenih ozljeda nije alkotestiran. Zbog očevida je od 17.30 do 20.20 sati bila zatvorena državna cesta na dionici Hercegovac - Veliki Zdenci.