Iza zatvorenih vrata školskog toaleta 10 starijih dječaka tukli su 11-godišnjaka, gazili ga po licu na podu. Nasilje je prekinula profesorica. Međutim roditelji su za sve saznali tek kad je dječak došao kući. Zbog bolova u trbuhu odveli su ga u bolnicu gdje je zadržan. Ravnatelj biogradske osnovne škole nije htio komentirati slučaj dok traju policijski izvidi. A policiju su kontaktirali sami roditelji napadnutog dječaka.

"Bilo je više djece, ali provode se razgovori i sve radnje kako bi se utvrdilo sto se točno dogodilo. Isto tako o događaju su obaviještene sve nadležne službe koje trebaju biti i oni će se uključiti u rad ukoliko bude potrebno", kazala je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Majka tvrdi: Moj sin nije jedina žrtva nasilnika

Iako je univerzalni protokol propisan za sve škole u slučaju vršnjačkog nasilja isti, nema sumnje da je greška napravljena kada roditelje iz škole nisu obavijestili. "Pa protokolu bi trebali kontaktirati službe koje treba, ako treba policiju, ako treba Centar za socijalnu skrb, u to su uključeni ravnatelji. Ako protokol to predviđa onda je to trebalo učiniti". kazao je za RTL Danas Ivan Šimunić, pročelnik za obrazovanje, kulturu i sport Zadarske županije.

Iako majka dječaka tvrdi da njen sin nije jedina žrtva nasilnika, u Biogradu su iznenađeni ovom eskalacijom nasilja u školi. "Brine me, meni kćer isto ide u tu školu, ali prvo mi je to bilo čuti. Ne znam meni je stravično da se to događa. Mislim u moje vrijeme je toga bilo češće i više, ali sada toga ne bi trebalo biti", kazao je Jakov Đinđić iz Svetog Filipa i Jakova.

"Nažalost mi smo u kvartu imali u Zagrebu sličan slučaj. Ne znam kakav je ovo slučaj bio, ali navodno kad se ne dogodi u školi, škola obično ne reagira. To je naravno katastrofa i grozno", kazala je Maja iz Zagreba.

Samo 11 posto djece prijavi vršnjačko nasilje

No psiholozi upozoravaju da samo 11 posto djece prijavi vršnjačko nasilje.

"Okidač može biti bilo što. Može biti dijete koje je po nečemu drukčije, različito. Ako znamo da statistika govori da svako peto dijete trpi nasilje u školi i na putu do škole, onda moramo pojačati ove preventivne programe i sve snage usmjeriti da tog nasilja bude sto manje", kazala je dječja psihologinja Žana Pavlović. Dječak je prošao s lakšim ozljedama, ali traume ostaju. Nasilje se ne smije tolerirati, a dijete bi se u školi trebalo osjećati sigurno. Što u ovoj školi nije bio slučaj.

Dječak se neće tako skoro vratiti u školu?

RTL-ova reporterka Dragana Eterović javila se iz Biograda. Dječak, kako saznaje, neće tako skoro u školu. Više pogledajte u videu u nastavku: