Ispred srednjoškolskog centra u Imotskom učenik četvrtog razreda srednje škole navodno je mučio i na kraju ubio jednu mačku. Udruga za zaštitu životinja sv. Franjo Asiški izvijestila je na Facebooku da su dobili više dojava o tom događaju. Mučenje i ubojstvo životinje navodno se dogodilo pred drugom djecom.

"Obavijestili smo MUP i očekujemo postupanje. A mladom gospodinu monstrumiću i njegovoj obitelji poručujemo da je bolje za njih da sami odu na policiju", napisali su ranije iz Udruge.

'Nejasno je zašto nisu odmah obavijestili policiju'

Kasnije su se ogradili "od bilo kakvog prozivanja roditelja mladića koji je ubio mačića pred školom i lijepljenja etiketa njima, a još više od prozivanja škole ili njenih djelatnika".

Iz Udruge kažu da su uvjereni da "ni roditeljima ni školi nije lako 'izlaziti na kraj' s takvim mladima", ali školi i učenicima zamjeraju što nisu odmah obavijestili Udrugu i policiju.

"Nejasno je i to zašto nisu odmah obavijestili policiju (ako je mladić maloljetan, onda i centar za socijalnu skrb), jer su to morali učiniti s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu", istaknuli su.

Iz Udruge najavljuju kaznenu prijavu

Prema posljednjim saznanjima Udruge, srednjoškolac je ispitan, a policija je napravila očevid.

"Ne znamo hoće li biti podnesena kaznena prijava po službenoj dužnosti; ako ne bude, podnijet ćemo je mi", rekli su iz Udruge, dodavši da škola priprema restriktivne pedagoške mjere.

