Neobična priča dolazi iz Zagreba. Čovjek je mjesecima mrtav ležao u stanu, a tijelo su zbog nesnosnog smrada otkrili stanari koji su sve prijavili policiji.

Čovjeka nitko nije posjetio ni za Božić ni za Novu godinu. Kada su policajci stigli, otkrili su raspadnuto tijelo, ali i puno smeća. Zato se stanari već mjesecima bore sa žoharima i ostalim štetočinama koje se šire cijelom zgradom.

"U poluraspadnutom stanju u WC-u, na školjci. Onda znate koliko je dugo bio. Ne znam koliko vremena treba da se takvo stanje dogodi", priča susjeda Jadranka Dejanović za Dnevnik Nove TV.

Stanari su ogorčeni

"Samo da mu je krevet bio OK, a okolo svo smeće…. Slike su katastrofa. Ja kad sam to vidio… To je katastrofa", dodaje Nediljko Banović, dok treća susjeda dodaje da su ispod parketa nađeni žohari, kukci i crvi.

Klopke za žohare sada se nalaze na svakom koraku, vrata su pokrivena najlonom, a šiti se i miris spreja za štetočine.

"Primijetila sam prije par dana žohare. Bili su po podu, tamo isto na zidu", kaže Marija Uglešić.

Čeka se da se završi ostavinska rasprava

Iz Zavoda za javno zdravstvo kažu kako je potrebno što prije očistiti stan. No, to je nemoguće dok ne završi ostavinska rasprava. Ako su nasljednici poznati, to može trajati do mjesec dana, no ako nisu, onda i duže.

"Sigurno i više od pola godine jer treba pola godine samo da se objavi oglas i čeka tih šest mjeseci da se potencijalni nasljednici jave. Ta ostavina možda neće završiti u jednom ročištu. Možda će trajati ročište dva. Mi govorimo o nekom periodu preko 6 mjeseci pa možda i do godinu dana", objasnila je odvjetnica Ines Margetić.