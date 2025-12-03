FREEMAIL
STRAVIČAN NESRETAN SLUČAJ /

Smrt na rekonstrukciji državne ceste: Radnika usmrtio kolega tijekom radova, nije ga vidio u mrtvom kutu

Smrt na rekonstrukciji državne ceste: Radnika usmrtio kolega tijekom radova, nije ga vidio u mrtvom kutu
Foto: Ri Portal, Ilustracija

Stradao je strani radnik tijekom radova na nogostupu

3.12.2025.
19:05
Hinadanas.hr
Ri Portal, Ilustracija
Prilikom rekonstrukcije državne ceste DC-106, između mjesta Jovići i Ražanac, u srijedu poslijepodne smrtno je stradao muškarac, izvijestila je PU zadarska.

Policajci u suradnji s Državnim inspektoratom i nadležnim državnim odvjetništvom na mjestu događaja provode očevid.

Prema prvim informacijama, stradao je strani radnik tijekom radova na nogostupu, piše Zadarski list. Stradalog muškarca vozilom je udario njegov kolega koji ga nije vidio jer mu se našao u mrtvom kutu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

 

Nesreća Na RaduDrzavna CestaRadoviRadnik
